صندوق استثمار أجنبى يرفع حصته فى إيديتا بشراء 74 ألف سهم

أعلنت شركة ايديتا للصناعات الغذائية عن قيام صندوق الاستثمار “كينجز واى كونسيمر فرانشيز” بشراء 74 ألفا من أسهم الشركة بقيمة اجمالية 1.4 مليون جنيه تقريبا.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية أن نسبة مساهمة صندوق Kingsway Fund Frontier Consumer Franchises-EXTOBA- ارتفعت بعد العملية إلى 2.6% من أسهم الشركة مقارنة بنجو 2.59% قبل التنفيذ”.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 19.5 جنيه وتم التنفيذ بواسطة شركة المجموعة المالية للسمسرة فى الأوراق المالية، كما تم الإفصاح وفقا لاحكام المادة 29 من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية.

ويبلغ رأسمال إيديتا 145.07 مليون جنيه، موزعا على 725.36 مليون سهم، بقيمة اسمية 0.2 جنيه للسهم.



