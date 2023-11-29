صندوق استثماري جديد يتتبع الأسهم السعودية يبدأ التداول في بورصة هونج كونج

بدأ صندوق مؤشرات جديد يتتبع الأسهم السعودية التداول في بورصة هونج كونج اليوم الأربعاء، ليصبح أول صندوق من نوعه في آسيا وسط دفء العلاقات بين الصين والسعودية، بحسب وكالة رويترز.

وتتولى شركة (سي.إس.أو.بي أسيت مانجمنت) لإدارة الأصول ومقرها هونج كونج إدارة صندوق الاستثمار المتداول واسمه (سي.إس.أو.بي السعودية إي.إف.تي). وقالت الشركة في بيان إنها تعتبر صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي في المملكة، مستثمرا رئيسيا.

وارتفع المؤشر بنحو 0.9% في بداية التعاملات.

وقال بول تشان وزير المالية في هونج كونج خلال حفل تدشين الصندوق “يعد اليوم علامة فارقة في تعاوننا المالي مع السعودية”.

وأضاف “إنه يتيح لكثير من المستثمرين في هذا الجزء من العالم الاستثمار والمشاركة في تنمية الاقتصاد السعودي. يمكننا أن نتوقع إتاحة المزيد من المنتجات (الصناديق) في كل من أسواق هونج كونج والسعودية لقاعدة المستثمرين لدينا”.

ويتتبع الصندوق أداء مؤشر فوتسي السعودية، الذي بلغ إجمالي القيمة السوقية لأسهم 56 شركة مدرجة عليه 56 276.8 مليار دولار في نهاية أكتوبر، حسبما أظهرت وثيقة للمؤشر.

ومن خلال صندوق الاستثمار المتداول، سيتمكن المستثمرون في هونج كونج من تداول الأسهم السعودية ومنها الخاصة بشركة النفط العملاقة أرامكو السعودية والبنك الأهلي السعودي بدولار هونج كونج أو اليوان الصيني.