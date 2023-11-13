صندوق إنكلود للتكنولوجيا المالية يستهدف الوصول برأس ماله إلى 150 مليون دولار

وصل رأس مال للتكنولوجيا المالية إلى 105 مليون دولار، وذلك بمساهمة عدد من البنوك العاملة في مصر وهي؛ بنك مصر والأهلي المصري، والقاهرة وكذلك عدد من الشركات المتخصصة في هذا المجال ومنها مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية المالية والرقمية، وشركتى بنوك مصر وماستر كارد .

استثمارات صندوق إنكلود للتكنولوجيا المالية

ووفقا للمجلة الاقتصادية الصادرة عن البنك المركزي، يتوقع أن يجذب الصندوق استثمارات إضافية من مستثمرين إقليميين ودوليين بارزيين، برؤية طموحة أن يصبح إنكلود أكبر صندوق تمويلي في مجال التكنولوجيا المالية على المستوى الإقليمي برأس مال مستهدف يصل إلى 150 مليون دولار.



ووفقا للمجلة وجه الصندوق استثماراته إلى أربع شركات جديدة ليصل إجمالي عدد الشركات التي استثمر فيها الصندوق ثماني شركات تعمل جميعها في مجالات التكنولوجيا المالية والقطاعات المغذية لها.



يأتي ذلك في إطار حرص البنك المركزي على دعم وتنشيط منظومة التكنولوجيا المالية داخل السوق المصرية.