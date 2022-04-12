قال متعاملون بالبورصة المصرية أن صندوق ابو ظبي السيادي الإماراتي “ADQ” قد بدأ اليوم الثلاثاء في تنفيذ صفقات شراء مكثفة في مجموعة من ابرز الاسهم المصرية بما يعادل 1.8 مليار دولار.

واعلنت البورصة المصرية اليوم عن تنفيذ عدة صفقات استحواذ من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير BLOCK TRADING على اسهم البنك التجاري الدولي وابو قير للاسمدة وموبكو للاسمدة والاسكندرية للحاويات وفوري للمدفوعات.

وتم تنفيذ صفقة على البنك التجاري الدولي لعدد 340.09 مليون سهم بقيمة 911.45 مليون دولار، والإسكندرية لتداول الحاويات لعدد 476.7 مليون سهم بسعر 159.06 مليون دولار.

كما شهدت الشاشات تنفيذ صفقة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية لعدد 215.12 مليون سهم بقيمة 68.59 مليون دولار، وموبكو للاسمدة لعدد 45.82 مليون سهم، بقيمة 266.55 مليون دولار، وابو قير للاسمدة لعدد 271.57 مليون سهم بقيمة 391.94 مليون دولار.