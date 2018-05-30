صندوق إعانة الجمعيات يعتمد 100 مليون جنيه لتمويل مشروع 2 كفاية

المال خاصعقد مجلس إدارة صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية اجتماعا برئاسة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، حيث تمت الموافقة على تمويل مشروع 2 كفاية للحد من الزيادة السكانية بمبلغ 100 مليون جنيه، واعتماد مبلغ 400 ألف جنيه لمركز الحكيم بقنا.وكذلك الموافقة على قيام الصندوق بتمويل مشروع تح

المال خاص

عقد مجلس إدارة صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية اجتماعا برئاسة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، حيث تمت الموافقة على تمويل مشروع 2 كفاية للحد من الزيادة السكانية بمبلغ 100 مليون جنيه، واعتماد مبلغ 400 ألف جنيه لمركز الحكيم بقنا.

وكذلك الموافقة على قيام الصندوق بتمويل مشروع تحويل مركز التدريب بمحافظة مطروح إلى مركز نموذجي لتأهيل مرضى الإدمان بقيمة 4 ملايين جنيه، بالإضافة إلى التصديق على مشروع دعم الجمعيات الأهلية بالوادي الجديد الراغبة في أعمال مخلفات النخيل، والذى يكتسب أهمية كبيرة كونه أحد مشروعات مكافحة الفقر، ويوصى بإشراك الشباب والمرأة فيها لأنه سيدر دخلا على المجتمع المنفذ فيه مع الاستفادة من تجارب الجمعيات العاملة في هذا المجال.

واستعرض الاجتماع مبادرة سكن كريم إحدى مبادرات برنامج تكافل وكرامة الذي أطلقته الوزارة عام 2017 ويقدر تمويل المرحلة الأولى منه 550 مليون جنيه يستهدف التحسين المُستدام للأوضاع الصحية والبيئية للأسر الفقيرة وبصفة خاصة أسر “تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي حيث يتيح البرنامج فرص لتشغيل شباب القرى وصغار المقاولين في مشروعات كثيفة العمالة وتحسن للمؤشرات الصحية والبيئية للأسر المستفيدة من المبادرة في المناطق الفقيرة والمحرومة من الخدمات بما سيعمل على خفض معدلات وفيات الأطفال دون سن الخامسة وتعزيز قدرات الجمعيات الأهلية وجمعيات تنمية المجتمع في إدارة مبادرات الحماية الاجتماعية حيث تم استعراض ما تم من إنجازات بالعمل بالمحافظات المطبق بها وهى الأقصر وقنا والمنيا واسيوط وسوهاج حيث تمت تغطية متطلبات 22 ألف أسرة تقريبا.

كما تناول الاجتماع برنامج أطفال بلا ماؤى والذى ينفذ بالتعاون مع صندوق تحيا مصر بتمويل قدره 114 مليونا من الصندوق و50 مليونا من جانب الوزارة من صندوق إعانة الجمعيات، حيث تم التصديق على استكمال صرف المبلغ المقرر للبرنامج من الصندوق لاستكمال الخطة المستهدفة حتى 2020.

ويعمل البرنامج في 10 محافظات عبر عدد من المكونات، وقد تم الانتهاء من تطوير البنية التحتية الشاملة لعدد 6 مؤسسات بتكلفة زادت على 62 مليون جنيه.

وتمت الموافقة على قرارات لجنة المشروعات بالصندوق من حيث إعادة تشكيل لجنة المشروعات مناقشة صرف اعانة استثنائية لمؤسسة الشمس المشرقة بقيمة 500 ألف جنيه، وقد تم استعراض الحسابات الختامية للصندوق للفترة من 2014 حتى 2017.