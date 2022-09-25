صندوق أيرلندي باع 9 ملايين سهم في دومتي ضمن صفقة الاستحواذ الأخيرة

أعلن صندوق استثمار أيرلندي يحمل اسم (Old Mutual African Frontiers Fund) بيع حصة فى شركة دومتي للصناعات الغذائية العربية ضمن عرض الاستحواذ الأخير بقيمة 49.5 مليون جنيه تقريبا.

وأظهر إفصاح منشور على شاشة التداول بيع الصندوق 9 ملايين سهم من حصته فى دومتي إلى تحالف شركة «Expedition Investment» المستحوذة على دومتي مؤخرًا.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 5.5 جنيه، وجرى تنفيذها عبر شركة التجاري الدولي للسمسرة فى الأوراق المالية، بجلسة 21 سبتمبر الجاري التى شهدت تنفيذ عرض الاستحواذ رسميًّا.

ويتبع الصندوق المشار إليه شركة NASS RUSSEL INVESTMENT COMPANY PLC المؤسسة فى إيرلندا، وهى أحد الكيانات المساهمة فى دومتي منذ سنوات .

وانخفضت حصة الصندوق بعد تلك العملية من 6.69% إلى 3.51% من إجمالي أسهم الصناعات الغذائية العربية،ولم يظهر إفصاح البورصة ارتباط الصندوق بأي أطراف مساهمة فى الشركة (أفراد أو كيانات).

تنفيذ عرض استحواذ على دومتي بقيمة 511.5 مليون جنيه الاسبوع الماضى

شركة الصناعات الغذائية العربية «دومتى»

وشهدت جلسة 21 سبتمبر الجاري تنفيذ عرض استحواذ على 32.9 % من أسهم دومتي (تعادل 93 مليون سهم) بقيمة إجمالية قدرها 511.5 مليون جنيه تقريبًا، وفقا لإفصاح منشور على شاشة التداول ساعتها.

وانتهت فترة سريان العرض فى 14 سبتمبر باستجابة 93 مليون سهم (تقريبا) لعرض الشراء المقدم من قبل تحالف شركة «Expedition Investment ” التى قررت رفع السعر من 5 إلى 5.5 جنيه للسهم قبل انتهاء العرض بأيام قليلة، وفقا لنتائج منشورة على الشاشة ساعتها.

وتشير الكمية المستجيبة للعرض إلى أن نسبة الاستجابة المطلقة بلغت 96.7% تقريبا،وفقا لحسابات المال التى استندت إلى حجم الأسهم المستهدفة المعلنة فى نشرة الاستحواذ ( 96.1 مليون سهم )، بينما بلغت نسبة الأسهم غير المستجيبة للعرض حوالى 3.3% من المستهدف بما يعادل 3.1 مليون سهم.

ويبلغ عدد أسهم دومتي الإجمالى 282.6 مليون سهم، واستهدف مقدمو العرض 34% من الأسهم تمكنهم من إتمام السيطرة شبه الكاملة على الشركة بنسبة 90% باعتبار ما يستحوذون عليه بالفعل قبل العرض (56.6% تقريبا)، وفقا للمستهدف بنشرة الطرح.

وأعلن تحالف «Expedition Investment» رفع سعر الشراء رسميا بقيمة 0.5 جنيه للسهم إلى 5.5 جنيه ، فى 8 سبتمبر الجارى، أى قبل انتهاء العرض بمدة أربعة أيام عمل (تأكيدا لما نشرته المال).

وجاء رفع السعر بعد يومين من صدور تقرير قيمة عادلة لسهم دومتي من أحد المستشارين الماليين يزيد بنسبة 38% عن العرض المقدَّم للاستحواذ على أسهمها .

وأظهر التقرير المُعَدّ من مكتب BOD كيز للاستشارات المالية تقدير سهم دومتي بنحو 6.9 جنيه، بزيادة 1.9 جنيه عن العرض المقدَّم للاستحواذ عليها بنسبة 38% تقريبًا (راجعت الرقابة المالية التقرير).

حسابات المال : تحالف Expedition أحكم استحواذه على دومتي بنسبة 89% تقريبا

محمد الدماطى نائب رئيس شركة الصناعات الغذائية العربية -دومتى

واستهدف عرض الاستحواذ شراء 96.1 مليون سهم تمثل (34%) من إجمالى الأسهم؛ وهى النسبة المكملة لحاجز الـ90% لتحالف المساهمين المشار إليه،والذى يستحوذ بالفعل على 56.6% تقريبًا من أسهم الشركة فى الوقت الحالى، وفقًا لنشرة الطرح.

وتشير حسابات المال إلى أن نسبة الاستجابة للعرض بلغت حوالى 33% إلا قليلا (93 مليون سهم من أصل 96 مليون مستهدفة)، بما يعنى ارتفاع حصة التحالف المشار إلي ما يلامس سقف ال89% من إجمالى الأسهم.

وتولت شركة المجموعة المالية للسمسرة فى الأوراق المالية مهامَّ سمسار العرض، بينما تولى محمد عبد الفتاح شريك قطاع سوق المال في مكتب معتوق بسيونى وحناوى للاستشارات القانونية والمحاماة، مهامّ المستشار القانونى للصفقة، وفقًا لنشرة الطرح المرسلة للرقابة المالية (16 أغسطس).

يشار إلى أن عرض Expedition جرى تقديمه بشكل مبدئي في 3 أبريل الماضي بسعر 5 جنيهات للسهم، بالتزامن مع بدء عملية الفحص النافى للجهالة،ثم جرى تقديمه رسميًّا لدى هيئة الرقابة المالية منذ 3 يوليو الماضى (استمرت الهيئة فى دراسته والبتّ فيه شهرًا ونصف الشهر تقريبًا)،

كما يشار إلى أن Expedition Investment تأسست حديثًا (21 مارس الماضى) بدولة موريشيوس، وتتكون من تحالف مستثمرين مصريين وعرب، من بينهم «آل الدماطى» المالكين فى دومتى.

وأعلنت شركة الملتقى العربى للاستثمارات، فى وقت لاحق، انضمامها إلى تحالف المستثمرين المساهمين في “Expedition”، عبر توقيع اتفاقية اكتتاب بمبلغ 50 مليون جنيه.

هيكل ملكية دومتى وخريطة كبرى العائلات المساهمة بعد تنفيذ الصفقة

ويتوزع هيكل ملكية دومتى (قبل الاستحواذ) ، بين رجل الأعمال السعودى يحيى محمد عوض بن لادن، بنسبة 15.6%، وشركة تريفى هولدنج بنسبة 11.53%، كما يستحوذ عمر محمد عبد الحميد الدماطي على 9.2%.

كما تسهم زينب محمد عبد الحميد شاهين بنسبة 7.22%، وتستحوذ شركة NASS RUSSEL INVESTMENT COMPANY PLC على نسبة 6.7%،إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة، وفقًا لآخِر إفصاح ملكية بتاريخ 17 يوليو الماضى.

وأرسلت دومتي إفصاحا حديثا للبورصة المصرية بتاريخ 22 سبتمبر الجاري، أوضحت فيه آخر التغيرات التى طرأت على هيكل الملكية بعد تنفيذ الصفقة.

وكشف هذا الإفصاح استقرار نسب عائلة بن لادن والدماطي، وانخفاض حصة ناس راسل للاستثمار، ودخول شركة Expedition لتصبح أكبر مساهم منفرد بنسبة 32.9% إضافة إلى تغيرات طفيقة فى نسب مساهمات أفراد تقل حصصهم عن 5% .

وكشفت مصادر مطلعة، لـ«المال»، أثناء الصفقة، أن عائلة الدماطى تعتزم زيادة نسبتها فى دومتى، من خلال حصتها فى Expedition Investment المتقدمة للاستحواذ على 90% الأسهم.

وقال محمد الدماطى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، فى تصريح متزامن مع الصفقة، إن العائلة مستمرة في هيكل ملكية الشركة، حال إتمام صفقة الاستحواذ، بل تسعى لزيادة ملكيتها.

وتعتبر دومتي واحدة من أكبر وأقدم الشركات المصنعة لمنتجات الجبن فى السوق المصرية ، حيث تعمل فى السوق منذ عام 1984، بينما تتداول أسهمها فى البورصة المصرية منذ ديسمبر 2015.

وأظهر أحدث نتائج أعمال للشركة تحولها للربحية بقيمة 50.37 مليون جنيه خلال الربع الأول المنتهى مارس الماضى مقارنة بخسائر بلغت 3.4 مليون جنيه، خلال الفترة المقارنة من 2021.

وارتفعت مبيعات الشركة 1.12 مليار جنيه، خلال الربع المذكور، مقارنة بمبيعات بلغت 647 مليون جنيه خلال الربع المقارن من 2021، وفقًا للقوائم المالية المجمعة المرسلة للبورصة مؤخرًا.