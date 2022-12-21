صندوق «أفريك إنفست» يقترب من «الجامعة البريطانية» بمصر

علمت «المال» من مصادر مطلعة أن صندوق الاستثمار المباشر «أفريك إنفست»، يتفاوض لضخ استثمارات فى الجامعة البريطانية فى مصر، عن طريق زيادة رأس المال.

وأشارت المصادر إلى أن زيادة رأس المال سيتم استخدامها فى توسعات مرتقبة للجامعة فى مصر.

ورجحت توقيع العقود المبدئية بين أطراف الصفقة خلال الربع الأول من 2023، على أن يتبع ذلك الحصول على القرار الجمهورى لتنفيذ العملية.

وقالت إن الجامعة مملوكة بالأغلبية لعائلة رجل الأعمال الراحل محمد فريد خميس، إلى جانب عدد من المستثمرين الأفراد.

وتعد الجامعة البريطانية فى مصر واحدة من أهم وأكبر الجامعات الخاصة فى مصر والشرق الأوسط، وتقع فى مدينة الشروق، وتأسست فى عام 2005، باتفاقية بين حكومتى مصر وبريطانيا، وتم افتتاحها فى 2006، بحضور أمير ويلز.

أما «أفريك إنفست» فقد تأسس فى تونس عام 1994، وتعتبر من بين الشركات المتخصصة فى مجال الاستثمار المباشر والرأسمالى فى أسواق شمال أفريقيا وجنوب الصحراء بأصول مدارة قيمتها 2 مليار دولار.

ويستثمر الصندوق فى قطاعات مختلفة مثل الرعاية الصحية والتكنولوجيا والمواد الخام والاتصالات والصناعة والطاقة والخدمات المالية، ونفذ 90 عملية تخارج.

ويضم فريق عمل «أفريك إنفست» 100 خبير استثمارى من 15 دولة مختلفة، يعملون عبر 11 مكتبا منها 8 فى أفريقيا و1 فى كل من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية والإمارات. ويشهد قطاع التعليم اهتماما من جانب المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار خلال الفترة الأخيرة، فعلى سبيل المثال، كانت مجموعة «Honoris United Universities» المملوكة لشركة «أكتيس» العالمية قد أعلنت فى وقت سابق عن توقيع العقود النهائية (المشروطة بموافقة وزارة التعليم العالى والبحث العلمي) للحصول على حصة حاكمة فى جامعة «ميريت»، لكن الصفقة تعثرت مؤخرا.