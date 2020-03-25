صندوق أجنبي يبيع شهادات في «إيديتا» بقيمة 9.6 مليون جنيه

أعلنت شركة إيديتا للصناعات الغذائية عن قيام صندوق الاستثمار الأجنبى “Arisaig Africa” ببيع شهادات إيداع دولية بعدد 996 ألف شهادة بقيمة إجمالية 9.6 مليون جنيه.

وأضافت إيديتا للصناعات الغذائية فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية، أن نسبة مساهمة الصندوق انخفضت فى رأسمالها إلى 0.76 % بعد العملية مقارنة بنحو 0,90% قبل العملية.

وبلغ متوسط سعر الشهادة فى الصفقة 9.7 جنيه، وتم التنفيذ بواسطة المجموعة المالية للسمسرة فى الأوراق المالية.

ورفعت صناديق استثمار أجنبية تتعامل فى البورصة المصرية من عملياتها فى شراء أسهم ايديتا خلال العام الماضى.

صندوق في لوكسمبورج يشترى أسهمًا بقيمة 820 مليون جنيه

واشترى صندوق التحوط الأجنبى “Kingsway Fund” فى أغسطس الماضى 48.2 مليون سهم فى ايديتا بقيمة إجمالية 820 مليون جنيه تقريبا.

وارتفعت نسبة مساهمة الصندوق المؤسس فى لوكسمبورج بعد تلك العملية إلى 18.31% من أسهم الشركة مقارنة بنحو 11.66% قبل العملية.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 17 جنيها، وتم التنفيذ بواسطة المجموعة المالية للسمسرة فى الأوراق المالية.

ويعد “Kingsway Fund” من صناديق التحوط المنتشرة حول العالم ويقع مقره فى لوكسمبورج وتديره شركة Kingsway Capital Llp البريطانية.

ويبلغ حجم أصوله حوالى 1.1 مليار دولار وفقًا للبيانات المنشورة على موقع “Private Fund Data” الأمريكى المتخصص فى جمع المعلومات عن صناديق الاستثمار حوال العالم.

وتعد صناديق التحوط (Hedge Funds) أحد أشكال صناديق الاستثمار حول العالم، وتستهدف تعظيم أرباح عملائها من خلال أدوات استثمارية ذات تأثر محدود بتقلبات أسواق العالم.

وحققت ايديتا صافي ربح قدره 336.8 مليون جنيه خلال 2018، مقابل أرباح بلغت 243.04 مليون جنيه في 2017

وزادت مبيعات الشركة خلال العام الماضي إلى 3.7 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 3.04 مليار جنيه في 2017.

إيديتا توقع عقد قرض دولى بقيمة 20 مليون دولار للتوسعات

وأعلنت إيديتا فى يونيو الماضي عن توقيع عقد قرض متوسط الأجل مع مؤسسة التمويل الدولية بقيمة 20 مليون دولار، قابل للزيادة لتمويل خطة التوسع فى مصر والمغرب ودول أخرى.

وقالت الشركة في إفصاح سابق للبورصة إن عقد القرض مدته سبع سنوات، ويتيح للشركة الحصول على 20 مليون دولار كشريحة أولى قابلة للزيادة بقيمة 10 ملايين دولار أخرى .

ويهدف القرض إلى تمويل النفقات الرأسمالية الخاصة بالمجموعة فى مصر وخطة التوسعات بالمغرب ودول أخرى إضافة إلى إعادة تمويل جزء من الديون المالية.

وتعمل «إيديتا» فى إنتاج الأغذية الخفيفة، وتقدم 9 علامات تجارية، من بينها (مولتو، وتودو، وبيك رولز، وفريسكا وهوهوز).

ويبلغ رأسمال الشركة نحو 145 مليون جنيه، موزع على 725 مليون سهم بقيمة اسمية 20 قرشًا.

وتمتلك «إيديتا للحلويات» مصنعًا بمحافظة «بنى سويف»، على مساحة 25 ألف متر، بإجمالى 4 خطوط إنتاج.

وأعلنت ايديتا في وقت سابق إطلاق مجموعة جديدة من منتجات الحلويات تحت علامة تجارية باسم “بون بون” بالسوق المصرية.

وقالت الشركة فى إفصاح مرسل للبورصة فى 8 أبريل الماضي إن منتجات “البون بون” عبارة عن عصا حلوى بنكهات الفاكهة وذلك بسعر 2 جنيه للعبوة.

وأشارت إلى أن تصنعيها سيكون بمصنع e15 بمحافظة بنى سويف وذلك بعد أبرامها اتفافية شراء خط إنتاج جديد.