صندوق«كاتاليست كابيتال مصر» يخطط لإتمام الاكتتاب الثانى خلال 2024 بـ 550 مليون جنيه

قال عبد العزيز عبد النبى، العضو المنتدب بشركة “كاتاليست كابيتال بارتنرز”، إنها تخطط لإتمام الاكتتاب الثانى لصندوق “كاتاليست كابيتال مصر” خلال العام المقبل 2024.

وأوضح أنه كان من المفترض أن يتم فتح الاكتتاب الثانى لرأس مال صندوق “كاتاليست كابيتال مصر” خلال العام الجارى، ولكن تم تأجيله عدة مرات بضغط تأثيرات ظروف الأوضاع الاقتصادية الحالية.

وأشار “عبد النبي” فى تصريحات خاصة لـ”المال”، إلى أن الشركة كانت قد أتمت الإغلاق الأول مع بداية العام الجارى، بقيمة 450 مليون جنيه، سيتم استثمار حوالى 220 من بينها قبل نهاية 2023.

وأوضح أن الإغلاق الثانى سيتم بقيمة 550 مليون جنيه، وبالتالى يصبح حجم الصندوق الإجمالى حوالى مليار جنيه.

تجدر الإشارة إلى أن “المال” كانت قد كشفت منذ أيام إن صندوق “كاتاليست كابيتال مصر”، أتم أول استحواذ له منذ التدشين، إذ هيمن على %30 من أسهم شركة “الإسكندرية للتطوير الصناعى – AID” عبر عملية زيادة رأس مال بقيمة 100 مليون جنيه.

كما يُخطط صندوق كاتاليست كابيتال مصر للاستحواذ على %30 من أحد شركات الرعاية الصحية، مع نهاية شهر ديسمبر الجارى باستثمارات تصل إلى 120 مليون جنيه، لتكون الصفقة الثانية له.

تجدر الإشارة إلى أن “كاتاليست كابيتال بارتنرز” كانت قد احتفلت خلال مارس لعام 2022، بإطلاق أول صندوق استثمار مؤثر بمصر والشرق الأوسط بالشراكة مع برنامج التطوير للأمم المتحدة بمصر تحت اسم “كاتاليست كابيتال مصر”.

وتركز AID من عملها بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على تطوير مصانع بنظام تسليم المفتاح لاستقطاب المستثمرين الأجانب، وتهدف الشركة إلى خلق منطقة صناعية ولوجستية صديقة للبيئة، على امتداد 400 ألف متر مربع بالمنطقة الشمالية الغربية لقناة السويس، وهى أنشئت عام 1991 كجزء من أليكس جروب التى تعمل فى صناعة الصلب.

وتركز سياسة “كاتاليست كابيتال مصر” على الاستثمار فى الشركات الصغيرة والمتوسطة، بحصص أقلية تبلغ %30 كمتوسط، بآجال استثمار تصل إلى 5 سنوات، بعائد مستهدف %25.