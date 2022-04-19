قال محمد مرسى، المدير الإقليمى لمؤسسة فاينانس إن موشن، مستشار صندوق «سند» لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والصندوق «الأخضر» لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة، إن المؤسسة بصدد منح قروض بقيمة 50 مليون دولار لصالح بنكين، أحدهما حكومى والآخر خاص من خلال الصندوقين بهدف تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف مرسى، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن المؤسسة بصدد إطلاق منتج جديد لمنح الشركات العاملة فى القطاع الزراعى والمواد الغذائية تمويلا مباشرا، ومن المتوقع أن يتم تفعيله نهاية العام الجارى.

ويهدف الصندوق «الأخضر» إلى تمويل مشروعات الطاقة المتجددة بهدف تقليل انبعاثات ثانى أكسيد الكربون وتحسين كفاءة الموارد فى الدولة.

وتأسس صندوق «سند» فى عام 2011 من خلال بنك التنمية الألمانى، لتمويل المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والأسر ذات الدخل المنخفض فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن طريق المقرضين المحليين.

وتشمل قائمة مستثمرى صندوق «سند»، بنك الاستثمار الألمانى بدعم مالى من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادى والتنمية، والاتحاد الأوروبى، وأمانة الدولة للشؤون الاقتصادية فى سويسرا، وبنك التنمية النمساوى، وبنك التنمية الهولندى.

وكان بنك القاهرة قد حصل على قرض مساند بقيمة 30 مليون دولار من الصندوق الأخضر للتنمية، بهدف تعزيز القاعدة الرأسمالية وتعزيز قدرة البنك على تمويل عملائه.

ويعد هذا القرض الأول من نوعه الذى يمنحه الصندوق لأى من البنوك المصرية بعد حصوله على الترخيص من البنك المركزى المصرى مؤخراً.

كما حصل بنك مصر مؤخرا على قرض مساند بقيمة 75 مليون دولار من الصندوق الأخضر للتنمية وصندوق سند، بغرض إعادة إقراضه للمشروعات الخضراء والشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.