صندوقا «الأخضر» و«سند» يرتبان 75 مليون دولار قرضاً لأحد البنوك فى مصر

تعمل مؤسسة «فاينانس إن موشن»، التى تدير صندوقى «سند» للتمويل متناهى الصغر، و«الأخضر» لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة، على ترتيب قرض قيمته 75 مليون دولار لأحد البنوك الكبرى العاملة فى مصر، من خلال الصندوقين.

وقال محمد مرسى، المدير الإقليمى للمؤسسة فى مصر، لـ«المال» إنه يجرى حاليا ترتيب القرض وقد يكتمل خلال شهر مايو المقبل، لافتا إلى أن هناك مشاورات مع البنك، والذى فضل عدم الإفصاح عن اسمه، بخصوص أوجه الإقراض المقررة.

ولفت إلى أن «فاينانس إن موشن» تعتمد فى استثماراتها على شقين، الأول : إقراض البنوك والتى تقوم بدورها بإعادة إقراض الأموال مجددا للمشروعات التى يستهدفها الصندوقان، والثانى : الاستثمار فى رءوس أموال شركات القطاع المالى غير المصرفى التى تحقق الشمول المالى مثل كيانات التأجير التمويلى، والتمويل متناهى الصغر.

وأوضح أن صندوق «سند» يستهدف المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمشروعات الزراعية، وريادة الأعمال، والإسكان المتوسط، ومحدودى الدخل، و«الصندوق الأخضر» يستهدف مشروعات الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية، الرياح)، مشروعات إعادة التدوير، والمياه، وكفاءة الطاقة للقطاع الصناعى.

وكشف «مرسى» أن المؤسسة قامت العام الماضى بمنح تمويلات إضافية لبنك تنمية الصادرات، وبنك القاهرة بقيمة 60 مليون دولار من صندوقى «سند» و«الأخضر».

وأوضح أن بنك تنمية الصادرات حصل على 25 مليون دولار من هذه التمويلات، بينما حصل «القاهرة» على 35 مليون دولار كقرض مساند لدعم رأسمال البنك، وهو أول قرض مساند تقوم المؤسسة بمنحه لدعم رأس مال بنك.

وأشار إلى أن المؤسسة حاصلة على رخصة من البنك المركزى المصرى بمنح قروض مساندة للبنوك، لأن ذلك يدعم رأس مال البنك مباشرة.

وأكد أن السوق المصرية جاءت من بين أفضل 4 أسواق عملت بها المؤسسة العام الماضى، إذ بلغ حجم استثمارات الصندوقين 200 مليون دولار، رغم تداعيات فيروس كورونا المستجد.