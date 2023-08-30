صناع ومستوردون: تأثير محدود لأحداث الجابون والنيجر على التجارة المصرية  

أكد عدد من الصناع والمستوردين عدم تأثر الشركات المصرية العاملة فى مجال الاستيراد والتصدير بالأحداث السياسية الدائرة حاليًا في الجابون والنيجر ، خاصة أن الدول الأجنبية الكبرى تستحوذ على القطاعات الصناعية والتجارية في الدولتين الأفريقيتين.

يذكر أن الميزان التجارى بين مصر والجابون حقق فائضًا بنحو 13.3 مليون دولار خلال 2018 مقابل 12.9 مليون فى 2017 وفق تقرير صادر عن إدارة الدول والمنظمات الأفريقية ووحدة “الكوميسا” بجهاز التمثيل التجارى، وبلغت الصادرات المصرية إلى الدولة الأفريقية نحو 13.6 مليون دولار خلال 2018 مقابل واردات بلغت 346 ألفا فى العام نفسه.

وكشف المهندس وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء أن الجابون والنيجر ليستا من الأسواق الرئيسية للصادرات المصرية .

وأضاف “جمال الدين” – في تصريحات لـ “المال” – أن تأثير إغلاق النيجر والجابون وحدوث انقلابين بهما سيكون محدودا للغاية لأنهما ليستا بذات القوة فى الأسواق الأخري.

وأشار إلى أن جميع الشركات تسعي لاقتحام مزيد من الأسواق العربية والأفريقية لتعويض أى تأثير قد يحدث نتيجة عدم استقرار الأوضاع السياسية في بعض الدول الأفريقية الأخري.

وقال مصدر مسئول في المجلس التصديرى للصناعات الغذائية إن صادرات القطاع لن تتأثر كثيرا بالأحداث السياسية في الجابون والنيجر، لأن حجم التبادل التجاري معهما ليس كبيرا.

وأضاف – في تصريحات لـ “المال” – أن القطاع يعتمد في صادراته على الأسواق العربية والأوروبية بشكل كبير في ظل تنامي الطلب على السلع الغذائية نتيجة ظاهرة التغير المناخي.

وأشار إلى أن الاضطرابات السياسية في الجابون و النيجر لن تدوم كثيرا وسيعود الاستقرار إليها خلال فترة قصيرة مثلما حدث في مالى وبعض الدول الأخري مما يساهم في عودة التصدير إليها واحتمالية زيادته بشكل أكبر .

بينما، قال أحمد شيحة رئيس الشعبة العامة للمستوردين السابق بالاتحاد العام للغرف التجارية لـ”المال” إن حجم التبادل التجاري بين مصر والجابون والنيجر ليس كبيرا مقارنة مع باقي الدول الأفريقية والتي يتم التعامل معها اقتصاديًا وتجاريًا على نطاق واسع مثل دول الكوميسا.

وأضاف أن الأحداث السياسية التي تشهدها الدولتان لن تؤثر على الشركات المصرية، مشيرًا إلي أن الكيانات الأجنبية خاصة الفرنسية منها مستحوذة على الثروات في “الجابون” و”النيجر” وفى مقدمتها الثروات المعدنية.