صناع فيلم «صندوق الدنيا» يطرحون البوستر الرسمى الأول

الفيلم من بطولة كل من خالد الصاوي، رانيا يوسف، صلاح عبدالله، باسم سمرة، عمرو القاضي، أحمد كمال، علاء مرسي.

طرحت شركة kemet film production ، المنتجة لفيلم “صندوق الدنيا”، البوستر الأول له، استعدادًا لطرحه بدور العرض السينمائي في شهر فبراير القادم.

الفيلم من بطولة كل من خالد الصاوي، رانيا يوسف، صلاح عبدالله، باسم سمرة، عمرو القاضي، أحمد كمال، علاء مرسي.

وتدور أحداثه بمنطقة وسط البلد في إطار درامي اجتماعي.

الفيلم من سيناريو وإخراج عماد البهات، الذي يتابع حاليا المراحل النهائية للفيلم من مكساج، ومونتاج ، وموسيقى تصويرية.

كما تنوي الشركه المنتجة، خلال الأيام القليلة القادمة، طرح البرومو الرسمي الأول للفيلم بدور العرض.