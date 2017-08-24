صناع: فرض رسوم إغراق على الصاج يرفع الأسعار 25%

أحمد اللاهونىرفض صناع الأجهزة الكهربائية، أية إجراءات لفرض رسوم إغراق على ألواح الصاج -أحد المكونات الأساسية المستخدمة فى صناعة الأجهزة الكهربائية-.وأكد الصناع أن تنفيذ هذا القرار سيؤدى الى ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية بنسبة لا تقل عن 25% عن الوضع الحالى.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى، الذى عق

أحمد اللاهونى

رفض صناع الأجهزة الكهربائية، أية إجراءات لفرض رسوم إغراق على ألواح الصاج -أحد المكونات الأساسية المستخدمة فى صناعة الأجهزة الكهربائية-.

وأكد الصناع أن تنفيذ هذا القرار سيؤدى الى ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية بنسبة لا تقل عن 25% عن الوضع الحالى.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى، الذى عقدته غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، اليوم الخميس.

يذكر أن الغرفة تقدمت بمذكرة إلى وزير الصناعة، بشأن دراسة مدى فرض رسوم إغراق الواردات من الصاج “الصلب المسطح” سواء بارد أو المجلفن.

وناشد الصناع وزير الصناعة بضرورة النظر فى هذا الأمر، وعدم تحميل المصنعين أعباء إضافية على الصناعة، فى الوقت الذى تتحمل فيه أعباء أخرى خلال الفترات الماضية، تأثرًا ببعض القرارات الاقتصادية التى تم اتخاذها، مؤخرًا.

وقال الصناع إن فرض رسوم الإغراق ليس الآلية الوحيد لحماية الصناعة المحلية، مستشهدين بما حدث فى سوق الحديد عندما تم فرض رسوم إغراق على الحديد المستورد، وكان سعر طن الحديد المحلى في ذاك الوقت 3 آلاف جنيه ثم قفز إلى 16 ألف جنيه.

وأكد محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، أن مؤتمر اليوم لمناقشة المطلبات الخاصة بفرض رسم إغراق على الصاج، أن الفترة الحالية تشهد وصول نسبة المكون المحلي في بعض المنتجات الخاصة بالقطاع، مثل الأجهزة المنزلية والمستلزمات الطبية لـ75%.

وأوضح المهندس أنه مع تشجيع الصناعات المحلية المغذية إلا أنه في نفس الوقت لا يجوز فرض رسوم إغراق على بعض القطاعات المستوردة، مثل الصاج نظراً لعدم كفاية الإنتاج المحلي للاستهلاك في الصناعات المختلفة، مثل الأجهزة الكهربائية والمنزلية والأثاث المعدني.

وأضاف أن الصناعة المصرية من منتجات الصلب المسطح البارد والمجلفن تتركز بشكل أساسى فى مصنع واحد فقط، وهو شركة قنديل للصلب بمصانعها فى مدينة العبور، تحت اسم “العبور للصناعات المعدنية”، وشركة قنديل وكاما بمدينة العاشر من رمضان.

وقال إن الصناعة المصرية من منتجات الصلب البارد والمجلفن، ويمثلها فى الشكوى المقدمة لجهاز مكافحة الإغراق، هى شركة قنديل -شركة مصرية وطنية- ولكن يوجد لديها العديد من المشاكل التى تمنعها من خدمة وسد احتياجات السوق المحلية بشكل مرضى.