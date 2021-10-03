صناع الموسيقى : أغنية «ع الدوغري» أضافت لسعد وحجاج فنيًا

يتنافس المطربون على تصدر “تريند” YouTube بعد اتجاههم لطرح أعمالهم عليه، سواء كانت أغنيات منفردة أو ضمن ألبومات أو بطريقة الدويتو الغنائي ، حيث قدم الفنان أحمد سعد أغنية جديدة مع مصطفى حجاج اليومين الماضيين ” ع الدوغري” كدويتو وحققت مليون مشاهدة في أيام قليلة وتصدرت التريند على يوتيوب.

يذكر أن أحمد سعد اتجه الفترة الأخيرة ، لتقديم الدويتوهات الغنائية مع أكثر من فنان منهم هاني شاكر في أغنية ” يابختوا” وحققت مشاهدة جيدة ، وكذلك أغنية ” 100 حساب” مع مطرب المهرجانات حسن شاكوش وأغنية ” الملوك مع مطربي المهرجانات عنبة ودوبل زوكش وحققت الأغنية 35 مليون مشاهدة حتى الآن.

هاني محروس : الأغنية جاءت بمحض الصدفة ولا أقيس نجاحي باليوتيوب

وقال مهندس الصوت هاني محروس للمال، إن أغنية ع الدوغري التي جمعت أحمد سعد ومصطفى حجاج باعتباره هو منتج أغنيات الأخير في السوق منذ فترة ، جاءت بمحض الصدفة بتواجد محروس وحجاج في أحد الاستوديوهات بمنطقة المهندسين منذ فترة وجاء أحمد سعد وهما متواجدان الاستوديو وبدأنا نفكر في أن يقدم الاثنان أغنية معا للجمهور.

وأشار محروس إلى أن أحمد سعد كان يتعاون معه منذ سنوات طويلة في أغنيات مختلفة منها أنا إنسان ، وكان من أوائل الأشخاص الذين عمل معهم في الموسيقى في مصر مثل تامر حسني وشيرين عبد الوهاب وغيرهم ، لذلك تربط بينهما علاقة قوية منذ سنين.

ولفت إلى أنه تمت المفاضلة بين أكثر من أغنية لتقديمها بين سعد وحجاج حتى استقررنا جميعا على أغنية ” ع الدوغري” لطرحها الأيام الحالية ، والأغنية حققت مشاهدة جيدة .

وأكد أنه لا يهتم بمشاهدات اليوتيوب لقياس نجاح أعماله الموسيقية مثل مطربي المهرجانات الذين يعتمدون في الأساس على تحقيق ملايين المشاهدات لقياس مدى نجاحهم ، أما هو فمعيار نجاح الأغنية بالنسبة له أن يتم سماعها في الشارع المصري في كل مكان.

وعن مدى قلقه من تقديم مصطفى حجاج لأغنية مع أحمد سعد بعد تقديم الأخير أغنيات مع مطربي المهرجانات الفترة الأخيرة قال محروس : حقيقة مصطفى حجاج أنمي فيه تقديم الغناء الشعبي الذي تربينا عليه منذ أن كان والدي رحمه الله يعمل بمجال الموسيقى مع المطربين الشعبيين الذين تربينا على أصواتهم مثل محمد رشدي وغيرهم ، لذلك اختيارات مصطفى حجاج الغنائية السنين الأخيرة كانت ناجحة مع الجمهور واصبح له جمهور من الصف الأول يسمعونه ، لذلك كنا حريصين على الاستفادة من جمهور أحمد سعد ” tenege” الذي يسمع أغنياته خاصة التي قدمها مع مطربي المهرجانات للوصول لهذه الشريحة العمرية ، بالإضافة إلى أن سعد اكتسب من هذه الأغنية جمهور مصطفى حجاج أيضا، أى أن كل واحد فيهما استفاد من هذه الأغنية بشكل معين.

محمد حامد : أحمد سعد أصبح مطربا شعبيا بغنائه للمهرجانات وحجاج مطرب ناجح

وأعرب المنتج الموسيقي محمد حامد، أن مصطفى حجاج من الأصوات الشعبية المميزة في مصر حاليا الذين يقدمون أغنيات راقية بنكهة شعبية وتحقق نجاحا كبيرا .

ويضيف أن أحمد سعد أصبح له جمهور مختلف الفترة السابقة ، بعد تقديمه أغانى المهرجانات وأصبح مصنفا كمطرب شعبي أيضا ، لافتا إلى أن تقديم الاثنين أغنية دويتو معا مؤخرا كانت فكرة جيدة من صناعها.

ويشير حامد إلى أن فكرة الدويتو الغنائي جيدة لو كانت تضيف للمطربين الذين يقدمونها معا ، لذلك فكرة تقديم أغنية لأحمد سعد ومصطفى حجاج معا لأول مرة في السوق شىء مختلف ومفاجئ للجمهور ، ونتمنى تقديم أكثر من أغنية دويتو الفترة المقبلة بين أصوات مختلفة ومتنوعة .

وأكد أن مصطفى حجاج دائما يقدم أغنيات ناجحة وكذلك أحمد سعد يعتبر من الأصوات الرائعة في مصر.