صناع الدراما يرفضون تحذيرات نقيبي الصحفيين والمحامين

رحاب صبحىشدد عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، مؤخرا على أنه ليس ضد أن يتم تجسيد شخصية الصحفيين في الأعمال الدرامية الرمضانية، فإنه يحذر من أن كرامة الصحفى خط أحمر، ومن يمسها لن يجد منا إلا كل ما هو عنيف ضده.ومن ناحية أخرى، أعلن أيضًا نقيب المحامين سامح عاشور عن أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات ضد أى

رحاب صبحى

شدد عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، مؤخرا على أنه ليس ضد أن يتم تجسيد شخصية الصحفيين في الأعمال الدرامية الرمضانية، فإنه يحذر من أن كرامة الصحفى خط أحمر، ومن يمسها لن يجد منا إلا كل ما هو عنيف ضده.

ومن ناحية أخرى، أعلن أيضًا نقيب المحامين سامح عاشور عن أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات ضد أى عمل درامي يقلل من شأن المحامى، كاشفا عن تشكيل غرفة عمليات بمقر النقابة العامة للمحامين لمتابعة ورصد أى خروقات، أو تجاوزات، أو خروج عن القيم والتقاليد المجتمعية فى الأعمال الدرامية المقرر عرضها فى شهر رمضان المقبل.

وتعليقا على هذه التصريحات، قال الناقد الفنى عصام زكريا إن المجتمع متجه نحو الفاشية، وجهل مصحوب بالديكتاتورية، فهم يعتقدون أنه من الممكن أن يتحكموا فى الفن مثلما تحكموا فى الإعلام والصحافة، وها هم يتجهون الآن نحو الفن الذى هو الطريق الوحيد المتبقي لممارسة حرية التعبير.

وأشار زكريا إلى أنه كان من الأولى أن يهتم نقيب الصحفيين بقضايا الصحفيين المحبوسين، والمواقع التى يتم حجبها يوما بعد يوم.

ومن جانبه، لفت السيناريست بشير الديك إلى أن فترة السبعينيات والثمانينيات كانت قد شهدت تصريحات مماثلة من قبل نقابتي الجزمجية والتمريض، مؤكدا أننا نعيش فترة من الوهن والضعف الاجتماعى، مشددا على أن الدراما تقدم شخصيات من الواقع، ولا يجب أن يحدها حد سوى أن تكون معالجة دراميا بشكل جيد.

وأضاف الديك أن الصحفيين والمحامين والأطباء وغيرهم من فئات المجتمع المختلفة والمحامون ليسوا ملائكة، فيوجد من بينهم السيئ والجيد، ضاربا المثل بالنموذج الجيد للضابط الذي قدمه فى فيلم “ضربة معلم”، لكن هذا بالطبع لا يمنع أن يقدم نموذجا آخر من الضباط الفاسدين.

وحذر الديك صناع الدراما من أن يستجيبوا لهذه التحذيرات، لأن الفن هو الذى يشكل المجتمع، ويعبر عنه بصدق، وإن لم يقدم الواقع فسنعيش مغيبين، مطالبا جميع الأطراف بالنضج والتعامل مع الدارما وفقا لمقايسها الفنية.

أما الناقد الفنى محمود قاسم فأكد أن المعايير أصبحت مرتبكة فى المجتمع المصرى، فالدراما لا يجب أن تستثنى أى فئة، بل يجب أن تقدم جميع الفئات، وواقع المجتمع الذى نعيشه، مؤكدا أن الدراما لدينا لا تستطيع أن تعبر عن الواقع بشكل جذرى، فالواقع يحتوي على أمور أشد فظاعة مما تقدمه الدراما.

وأضاف قاسم أنه لا يجب أن يتم تقييد كتاب السيناريو بشروط فى التعبير عن الشخصيات الدرامية، بل لابد أن يكتبوا بحرية.