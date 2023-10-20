صناع الدراما: «الحشاشين» عمل ضخم ومهم.. وعناصر أساسية تحقق الجذب الجماهيري

قرر بعض صناع الدراما التليفزيونية تقديم مسلسلات تليفزيونية للمشاهدين في الموسم الدرامي القادم، بالاعتماد على أعمال فنية قديمة قدمت للجمهور وكذلك روايات أدبية، وليس من خلال فكرة لكاتب معين مثلما اعتاد المتلقي دائما.

يشارك النجم كريم عبد العزيز في الموسم القادم بمسلسل “الحشاشين” المأخوذ عن رواية أدبية بنفس الاسم للمخرج بيتر ميمي، ويتم تصوير مشاهد العمل حاليًا بالعديد من الدول منها كازاختسان، ويقدم كريم عبد العزيز نفسه للجمهور بشكل جديد في هذا العمل.

كما قرر النجم خالد النبوي تقديم مسلسل الموسم القادم مأخوذ عن الفيلم الشهير للراحلة فاتن حمامة “إمبراطورية م” والذي شاركها بطولته الفنان الراحل أحمد مظهر ، والمسلسل انتاج أروما ستوديوز .

أيضا يقدم النجم ياسر جلال مسلسل تليفزيوني الموسم القادم ” ألف ليلة وليلة ” ، وهو مسلسل ينتمي لطابع تاريخي يقدمه ياسر جلال لأول مرة في مشواره الفني الطويل ، ويتعاون فيه مع المخرج اسلام خيري وتشاركه بطولته النجمة ياسمين رئيس .

عماد يسري :العمل التاريخي لايحقق نجاحا. ويلفت النظر إلا بقوة الموضوع المقدم وعنصر الابهار في الصورة

قال الناقد الفني عماد يسري ل” المال” أن أي عمل فني ودرامي جيد سيفرض نفسه بسهولة على الجمهور ، والدليل أنه حينما تقدم دول عربية شقيقة مسلسلات تاريخية تلقى رواجا جماهيريا كبيرا ، وذلك يرجع لقوة السيناريو وقوة الابهار البصري لأننا في عصر الصورة حاليا ، وهذين العنصرين هما الأهم في أي عمل تاريخي.

وشدد على أنه مهما كان اسم النجم كبير بطل المسلسل التليفيزيوني التاريخي سواء كريم عبد العزيز أو ياسر جلال ، لكن العمل التاريخي لايحقق نجاحا ويلفت النظر الا بقوة الموضوع المقدم وعنصر الابهار في الصورة ثم يأتي في المقام الثاني اسم النجم بالطبع ، فذلك يكون أحد عوامل الجذب الجماهيري للمسلسل التاريخي.

حيث أن هناك مسلسلات تاريخية لم تحظى بالجذب الجماهيري المتوقع لبعض النجوم، بسبب افتقادها لعنصر الابهار في الصورة وضعف السيناريو برغم أن اسماء أبطالها كبيرة ولها مكانة فنية كبيرة وفق “يسري”.

محمد قناوي: مسلسل الحشاشين سيكون مميزا في الموسم القادم.. وسيحدث ضجة كبيرة

ويرى الناقد الفني محمد قناوي أن الدراما المصرية في السنين الأخيرة كانت تعتمد على موضوعات بعيدة عن المجتمع المصري والبناء الدرامي لها لم يكون متكاملا، لذلك عودة الدراما في الموسم القادم للرواية الأدبية والأعمال التاريخية والقصة سيكون أمرا رائعا ، حيث أن الدراما المصرية والسينما بنيا مجدهما على الأعمال الروائية والأدبية للكتاب احسان عبد القدوس واسماعيل ولي الدين ، كذلك الكاتب أسامة أنور عكاشة أعماله الدرامية الناجحة هي روائية في المقام الأول، حيث أن الرواية هي الأساس في الأعمال الدرامية وستكون من أقوى المسلسلات عام 2024 وفق” قناوي”.

وأكد أيضا أن مسلسل الحشاشين سيكون مميزا في الموسم القادم وسيحدث ضجة كبيرة ، لاسيما أنه يستعرض لشخصية حسن الصباح وهو أول شخصي في التاريخ الاسلامي مارس العنف والارهاب ، وكل الجماعات المتطرفة والارهابية في تعاملهم مع المجتمعات بنوا أفكارهم وأيدلوجياتهم من خلال هذا الرجل برغم تطور هذا الفكر مع سيد قطب في فترة وجوده .

ونوه قناوي أن كريم عبد العزيز يعتبر النجم الأول في مصر السنين الأخيرة سينمائيا وتليفزيونيا ، فهو نجم موهوب ولديه كاريزما كبيرة ، أما خالد النبوي فهو ممثل ثقيل الموهبة ” عتويل” ، ويقدم أداء رائعا في كل دور يقدمه ، ففي مسلسل رسالة الامام هذا العام استطاع تحقيق جذبا جماهيريا كبيرا برغم أنه مسلسل ديني وتوقع الكثيرين أنه سيكون عملا دراميا تقليديا .

أردف قائلا أن الدراما التاريخية هدفها الاستفادة من التاريخ للمستقبل والحاضر ، فشعب بلا تاريخ ليس له حاضرا أو مستقبلا ، وتوقيت كتابة الكاتب عبد الرحيم كمال لمسلسل ” الحشاشين ” في فترة يعاني فيها المجتمع من التطرف والارهاب السنين الماضية أمرا رائعا ، مقارنة لو كان تم كتابته منذ 10 سنوات لم يكن الارهاب انتشر بهذه الصورة ، بالاضافة أن العمل التاريخي يساعد في تثقيف الجيل الحالي بهذه الفترة التاريخية التي يراها على الشاشة ، لذلك هذه المسلسلات التاريخية والأدبية والروائية تساهم في احياء العقل .

ماجدة موريس: فصيلة الحشاشين تمثل إحدى زوايا التاريخ

وقالت الناقدة ماجدة موريس أن مسلسل الحشاشين هو المسلسل الوحيد الذي يمكن اعتباره تاريخيا ونستطيع قراءته من كتب التاريخ ، حيث أن فصيلة الحشاشين تمثل احدى زوايا التاريخ وغير المعترف بها ومهم للكثيرين أن يعرفها.

أشارت الى أن تقديم ياسر جلال لمسلسل ” الف ليلة وليلة” ، يمكن أن يقدمه بصورة مميزة، لكن قدم هذا العمل أكثر من مرة ورؤية سواء النجم يحى الفخراني وكذلك بالتلفزيون المصري وقدم أيضا كفوازير ، حيث أن حكايات ألف ليلة وليلة تتحدث عن الزمن الماضي ، لذلك يمكن أن يعتمد مسلسل ياسر جلال على زاوية جديدة لم يتم التطرق لها سابقا.

أما عن تقديم خالد النبوي لمسلسل ” امبراطورية م” فهي فكرة غريبة لأن بطلة الفيلم الشهير كانت فاتن حمامة ، لكن نثق في موهبة خالد جدا وتقديمه لعمل درامي متميز وفق” موريس”.