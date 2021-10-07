صناع أغنيات 6 أكتوبر الجديدة يتحدثون لـ«المال» عن كواليسها وأسباب غياب نجوم الغناء

فارس فهمي: شيبة من المطربين الذين لا يترددون عن الغناء لمصر أبدا

قرر بعض المطربين الشعبيين تقديم أغنيات جديدة للجمهور بمناسبة الاحتفال بانتصار 6 أكتوبر هذه الأيام، أبرزهم المطرب الشعبي دياب بأغنية “حكاية ما تتنسيش” كلمات أحمد حسن راؤول وألحان أدهم دهيمة وتوزيع موسيقي إلهامي دهيمة.

كذلك المطرب الشعبي أحمد شيبة يقدم أغنية بعنوان “سلم على مصر” كلمات محمد الجمال ألحان فارس فهمي توزيع طه الحكيم.

كما غاب عن المشهد والاحتفال بهذه المناسبة نجوم الغناء في الساحة الفنية المعروفين، ولم يطرح أي مطرب فيهم أغنية جديدة بهذه المناسبة الوطنية .

أحمد حسن راؤول : غنيتي الجديدة كانت تتطلب صوتا مثل دياب وأنا صاحب رصيد كبير للأغاني الوطنية

بداية كشف الشاعر الغنائي أحمد حسن راؤول صاحب أغني ” حكاية ماتتنسيش” للمطرب الشعبي دياب الجديدة أن فكرة الأغنية لدياب أثناء تحضيرها الفترة الماضية، حيث كان يقوم بكتابة أغنية جديدة وطنية بمناسبة الاحتفال بانتصار أكتوبر لطرحها للجمهور ، قائلا كتبت العديد من الأغاني الوطنية خاصة أغاني احتفالات 6 أكتوبر السنين الماضية وحققت بها نجاحا كبيرا .

وأضاف في حديثه لـ”المال” أنه كان يريد مع صناع الأغنية الملحن أدهم دهيمة والموزع الموسيقي الهامي دهيمة واحمد حسام بالاتفاق مع راديو النيل الإذاعي والمتحدة المنتجين للاغنية، أن يغنيها صوت رجولي وتم ترشيح أكثر من مطرب لغنائها حتى اتفقوا على صوت دياب لأنه لم يقتحم هذه المنطقة سابقا في الغناء إضافة إلى أنه صوت رجولي حينما يسمعه أي شخص، لاسيما أن هناك مطربين لكن حينما يغنون تحس أن في صوتهم نعومة بعض الشيء أما يداب فصوت رجولي وذلك ما كنا نسعى له في الأغنية الجديدة ” حكاية ماتتنسيش “.

وأكد راؤول أن الأغنية سيتم عرضها على جميع القنوات الفضائية والإذاعية الايام القادمة، لافتا إلى أن غياب باقي المطربين عن الغناء الوطني يرجع لأنه يحتاج لصوت رجولي كما ذكرت سابقا، إضافة إلى أن الاغنية الوطنية أصبح لها شكل مختلف فلم تعد تقدم بشكل المارش العسكري مثل الماضي بل تواجد فيها طابع المقسوم الراقص فظهرت منه أغنيات لحسين الجسمي وغيره من المطربين السنين الماضية وحققت نجاحا ، لكن هذا اللون يحتاج لمطربين معينين يقدمونه بتميز حتى يلمس مشاعر الجمهور .

فارس فهمي: شيبة من المطربين الذين لا يترددون عن الغناء لمصر أبدا

أوضح الملحن فارس فهمي الذي تعاون مع المطرب أحمد شيبة في أغنيته الجديدة “سلم على مصر” أنه حينما قام بإرسال لحن الأغنية لشيبة على هاتفه اتفقا على تسجيلها وتنفيذها وطرحها للجمهور بمناسبة الاحتفال بـ 6 أكتوبر هذه الأيام .

وأشار فهمي لـ”المال” إلى أن شيبة من المطربين الذين لايترددون أبدا في تقديم أعمال فنية لمصر في أي مناسبة ، أما غياب المطربين العاطفيين المعروفين في السوق الغنائي عن تقديم هذه الاغنيات الوطنية حاليا، يرجع لانها تقدم بدون أي مقابل او مردود مادي لهم .

وتابع قائلا أن هذا المطرب منهم ينتظر تكليفا موجها له من المسؤولين أو جهات معينة بتقديم أغنية وطنية لمناسبة هامة حتى يقوم بطرح عمل غنائي وطني للجمهور المصري .

ولفت فهمي إلى أنه يحرص على تقديم أغنية وطنية كل مناسبة لمطرب مختلف، فقد قدم مع ايهاب توفيق سابقا اغنية بعنوان” 100 تحية” واغنية مع أحمد شيبة ” سلم على مصر” ، لانه يشعر أن الاغنية الوطنية لو قدمت بصدق للمستمع تصل بسهولة له وتعيش في ذاكرته لفترة طويلة حتى لو لم يكسب منها ماديا .