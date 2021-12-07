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«صناعة مربحة».. رئيس برايم القابضة يكشف تفاصيل طرح 65% من شركة غزل المحلة لكرة القدم

قال محمد ماهر الرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة أن شركة غزل المحلة لكرة القدم ستكون أول شركة رياضية مصرية تطرح في البورصة مؤكداً أن الرياضة حاليا أصبحت صناعة مربحة. جاء ذلك في مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه…

المال - خاص 1:31 ص, الأربعاء, 8 ديسمبر 21 1:31 ص, الأربعاء, 8 ديسمبر 21

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قال محمد ماهر الرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة أن شركة غزل المحلة لكرة القدم ستكون أول شركة رياضية مصرية تطرح في البورصة مؤكداً أن الرياضة حاليا أصبحت صناعة مربحة.

جاء ذلك في مداخلة هاتفية خلال برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.


وأوضح أن شركة غزل المحلة لكرة القدم تم تأسيسها بشكل منفصل عن مصانع غزل المحلة وهي شركة خاصة بفريق كرة القدم الخاص بنادي غزل المحلة.

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وأضاف: “طرح الحصة في البورصة يحول الرياضة والأندية وشركاتها للعمل بشكل مؤسسي ونأمل أن تقوم الشركات الأخرى بذلك وهذا يعطي الزخم لصناعة الرياضة عبر وجودها في البورصة”.


وأضاف أن الشركات الرياضية تهدف إلى الربح من خلال شراء لاعبين مغمورين وتنشئة لاعبين داخل الأندية ثم بيعهم مرة أخرى.


وكشف أنه سيتم طرح 66% من شركة غزل المحلة لكرة القدم في البورصة موضحا أن الطرح العام لجزء من شركة غزل المحلة لكرة القدم في البورصة قبل آخر الشهر.

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بقلم المال - خاص

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