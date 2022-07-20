«صناعة النواب» : خفض القيمة الإيجارية للوحدات الصناعية يدعم المشروعات الصغيرة

رحب النائب محمد مصطفي السلاب وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب ، بقرار الحكومة بخفض القيمة الإيجارية للأراضى الصناعية فى محافظات الصعيد إلى 15.5 جنيه للمتر بدلا من 20 جنيها ومن 31 إلى 27 جنيها، ومد الفترة الإيجارية إلى 10 سنوات بدلا من 5 .

وأضاف السلاب – فى تصريحات اليوم – أن القرار يدعم ويساند الاستثمارات القائمة وتحت التنفيذ فى التجمعات الصناعية فى محافظات الصعيد، وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وشباب الصناع، فى ظل الظروف التى يمر بها الاقتصاد العالمي من ارتفاع أسعار الطاقة ومشاكل سلاسل الإمداد بما أثر على سعر مدخلات الإنتاج من طاقة ومواد خام وأجور عمال.

وقال وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الحكومة تساند القطاع الصناعى بقوة خلال الشهور الأخيرة، فى ظل الظروف التى يمر بها الاقتصاد العالمي، مضيفا أن القطاع الصناعى قادر على تحقيق طفرات كبيرة فى الاقتصاد المصري، والقفز بمعدلات النمو المستهدفة عبر زيادة حصته من الناتج المحلي الإجمالي التى تصل إلى نحو 17%.

وأوضح السلاب أن مبادرات تعميق المكون المحلي، وتشجيع شراء المنتج المحلي وغيرها من القرارات المساندة للقطاع وزيادة حوافز الشحن للشركات المصدرة لأفريقيا، إلى جانب انتظام سداد رد الأعباء التصديرية يدعم القطاع فى مواجهة الصعوبات المختلفة، مضيفا أن قطاع الصناعة قادر على الوصول بصادراته إلى أكثر من 27 مليار دولار سنويا خاصة إلى أسواق أفريقيا والدول العربية وشرق أوروبا.