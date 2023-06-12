«صناعة النواب» توصي بزيارة ميدانية للمناطق الصناعية بالإسكندرية

أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب ، برئاسة المهندس معتز محمود خلال اجتماع اللجنة، اليوم الإثنين، عمل زيارة ميدانية للمناطق الصناعية غير المقنن أوضاعها، وذلك للوقوف على مشكلاتها وإمكانية دمجها وتحويلها من الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي.

وطالب النائب معتز محمود من محافظ الإسكندرية تكليف هيئة التنمية الصناعية بإعادة التسعير لتقنين أوضاع الأراضي.

جاء ذلك أثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد إسماعيل، بشأن المشكلات التي تواجه الأنشطة الصناعية بالمجمعات الصناعية بمحافظة الإسكندرية بمنطقتي (برج العرب – أم زغيو).

وقال النائب محمد إسماعيل مقدم طلب الإحاطة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، أنه لابد من الاستغلال الأمثل للمجمعات الصناعية بمحافظة الإسكندرية، موضحا أنه في إطار حرص الدولة المصرية على تأمين احتياجاتها نظرا لما يتعرض المصادر الخارجية من مخاطر التقلبات الاقتصادية والسياسية وآخرها أزمتي فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، أن تنشيط الصناعة الوطنية وتشجيعها يساهم في زيادة الاعتماد على الناتج المحلي والحد من الاستيراد، مشيرا إلى أنه توجد بمحافظة الإسكندرية مجمعات صناعية بمناطق برج العرب وأم زغيو بها الكثير من المشكلات التي تواجه الأنشطة الصناعية.

وأشار مقدم طلب الإحاطة إلى أنه سبق وناقش هذا الطلب بلجنة الإدارة المحلية وأصدرت توصيتها بإعادة النظر بتسعير الأراضي إلا أن التوصية لم تنفذ حتى الآن، قائلا: إعادة التسعير سيشجع المستثمرين للعمل من أجل صناعة وطنية.