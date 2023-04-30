«صناعة النواب» توصي بزيارة ميدانية للمنطقة الصناعية ببورسعيد

أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد السلاب وكيل اللجنة، بتحديد ميعاد لزيارة ميدانية للمنطقة الصناعية ببورسعيد ، للوقوف على مشاكل المصنعين. ورؤية ما تم تنفيذه فى مشروعات المرافق ، ونسبة الإشغال، ووضع المصانع على أرض الواقع .

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب اليوم الأحد ، برئاسة النائب محمد السلاب وكيل اللجنة، لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب شحاتة أبو زيد، بشأن سوء إدارة المناطق الصناعية بمحافظة بورسعيد وضعف البنية التحتية والخدمات وعدم اكتمالها، وعدم دعم الصادرات وعدم إعطاء حوافز للمصنعين.

وقال النائب شحاته أبو زيد إننا نحتاج إلى مدينة بورسعيد كقلعة صناعية ، ويوجد تراجع ملحوظ من هيئات كثيرة فى المناطق الحرة بسبب سوء إلادارة وضعف البنية التحتية ، وسوء الخدمات.

وأضاف أنه يجب النظر فى الأمر بعين الاعتبار، لاحتياجنا للصناعة حتى نستطيع التصدير وجذب العملة الصعبة، مطالبا بتوضيح من الحكومة عن خطتها لتطوير المنطقة.

وقال السلاب، نريد معرفة الوضع فى المنطقة الصناعية ببورعسيد، خاصة وجود مشاكل فى البنية التحتية، تواجه المصنعين، ونريد توضيح من الحكومة حول هذه الأمور.

وقال أحمد عبد الرؤوف مدير المشروعات بالهيئة العامة للتنمية الصناعية ، وقال إنه توجد مشكلة فى الصرف الصحى، وجار عل عقد لتنفيذ محطة معالجة، ويتم مراجعته بمجلس الوزراء، وتخدم هذه المحطة المنطقة الصناعية بجنوب الرسوا، والمجمع الصناعى.

وطالب النائب شحاته أبو زيد بزيارة ميدانية من لجنة الصناعة إلى مدينة بورسعيد، كما وجه النائب محمد السلاب الشكر لهيئة دعم الصناعات، موضحا أنهم يقوموا بعملهم بشكل جيد، وأكد أن دعم الصناعة يحتاج إلى اجتماع آخر.