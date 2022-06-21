«صناعة النواب» توصي بزيارة ميدانية إلى دمياط للوقوف على مشاكل المصنعين

أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس معتز محمود، خلال اجتماع اللجنة، اليوم الثلاثاء، بعمل زيارة ميدانية تضم أعضاء لجنة الصناعة لمحافظة دمياط للاستماع إلى مشاكل المصنّعين، وأنه جارٍ تحديد موعد لزيارة دمياط قبل انتهاء الدورة الحالية.

جاء ذلك خلال طلب الإحاطة المقدَّم من النائب علي أحمد العساس، عضو مجلس النواب، بشأن الإجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة والصناعة للنهوض بصناعة الأثاث بمحافظة دمياط التي تعاني الركود، ما أدى إلى غلق العديد من ورش صناعة الأثاث بالمحافظة.

كما قررت اللجنة استدعاء رئيس صندوق دعم الصادرات لاستيضاح خطة الصندوق في دعم الصادرات ومدى التزام الصندوق بالتوجه الرئاسي نحو دعم الصادرات لإنقاذ الاقتصاد الوطني، وكذلك لكشف الأولويات في الصادرات التي يقوم الصندوق بدعمها للنهوض بالاقتصاد المصري.

وأعلن معتز محمود، أثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب حسن طارق عمارة، بشأن سياسة الحكومة لدعم الصادرات، وعدم وجود حوافز للمصنّعين،

وسوء إدارة المناطق الصناعية التابعة لهيئة التنمية الصناعية بمحافظة بورسعيد، مما أدى إلى زيادة المشكلات بهذه المناطق، استدعاء مسئول التنمية الصناعية بمحافظة بورسعيد لاستيضاح أسس دعم الصادرات، متسائلًا: وهل الدعم لكل الصادرات، أم أنه مخصص لسلع معينة.

وقرر رئيس اللجنة تأجيل نظر طلب الإحاطة لحين حضور رئيس صندوق دعم الصادرات لمعرفة أهداف وخطط الصندوق.