صناعة النواب توصي بزيارة المنطقة الصناعية بقويسنا

اوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب ، برئاسة المهندس معتز محمود بعمل زيارة ميدانية للمنطقة الصناعية بمدينة قويسنا في محافظة المنوفية للاطلاع علي المشروع ورؤية كل ما تم تنفيذه علي ارض الواقع .

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء اثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم النائب محمد حمدي موسى، بشأن العقبات التي تواجه المستثمرين بالمرحلة الرابعة بالمنطقة الصناعية بمدينة قويسنا بمحافظة المنوفية، ووجود خلاف بين هيئة التنمية الصناعية والمحافظة والمحاجر أدى إلى عدم إزالة تلال الرمال وتأثير ذلك سلبياً على الاستثمار بتلك المنطقة .

وقال رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب : من المقرر للزيارة الميدانية أن تكون أول دور الانعقاد القادم للاستماع ايضا للمشكلات التي تواجه المستثمرين، فهذا شغلنا وواجب علينا ان نحل جميع مشكلات المستثمرين الذي لهم حق في الشكوي، وحل اي مطالب لهم الحق فيها.

وقال محمد حمدي موسي مقدم الطلب ، ان المشكلة الاساسية تتمثل في التاخير في تسليم المنطقه الرابعة بالمنطقة الصناعية بقويسنا والتي قام المستثمرين بدفع ثمنها بالكامل للمحافظة والتي سيقام عليها اكثر من 180مصنع، موضحا ان هذا التأخير ادي الي خسائر كبيرة للمستثمرين خاصة بعد تعويم الجنيه وارتفاع سعر الدولار مما أدي الي ارتفاع اسعار الماكينات ومعدات صناعتهم ومنهم مما هجر مشروعه ومنهم من حصل علي قروض ولم يستطيع الوفاء بالتزاماته وكثرة ديونه لتراكم الفوائد

واكد مقدم طلب الإحاطة ان الاشتباك بين الجهات الحكومية والوزارات مما يؤدي الي الاهمال في حق المستثمرين ، موضحا ان عدم الاهتمام بالصناعة والمستثمرين بالمخالفه لتوجيهات السيد رئيس الجمهوريه الذي دائما يوجه بالاهتمام بالصناعه والمستثمرين وتذليل كل العقبات ودفع عجلة التنمية سيؤدي الي تدهور الصناعة

من جانبه قال اشرف رأفت نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية : اننا استلمنا هذا المشروع من عام ٢٠١٦ واتبعنا عدة اجراءات كمحاولة للانتهاء من جميع المرافق للتسهيل علي المستثمر .

واضاف أن هذا المشروع سيكون جاهز بجميع مرافقيه للمستثمر يوم ٣٠ يوليو.