صناعة النواب توصي بخفض سعر الغاز للمصانع وجدولة الديون

ياسمين فواز:رفعت لجنة الصناعة والتجارة بمجلس النواب، برئاسة أحمد سمير، مذكرة إلى مجلس الوزراء، بعدة توصيات لحل أزمة المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة، مع الشركة القابضة للغازات الطبيعية، وتوضح أثرها على الإنتاج الصناعى للبلاد، تمهيدًا لإصدار قرارات من الحكومة بشأنها وتطبيقها.كشف النائب محمد زكريا م

ياسمين فواز:

رفعت لجنة الصناعة والتجارة بمجلس النواب، برئاسة أحمد سمير، مذكرة إلى مجلس الوزراء، بعدة توصيات لحل أزمة المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة، مع الشركة القابضة للغازات الطبيعية، وتوضح أثرها على الإنتاج الصناعى للبلاد، تمهيدًا لإصدار قرارات من الحكومة بشأنها وتطبيقها.

كشف النائب محمد زكريا محى الدين، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن أن اللجنة طالبت فى المذكرة، خفض أسعار الغاز للمصانع، واقترحت أن ربط التسعير بالصناعات النظيفة غير الملوثة.

وأشار زكريا لـ«المال»، إلى أن اللجنة أوصت بجدولة الديون والفوائد المتأخرة، لضمان عدم توقف تلك الخدمة حتى لا تختفى قطاعات صناعية كاملة.

يشار الى أن اسعار توريد الغاز للمصانع كثيفة الاستهلاك تصل الى نحو 7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية.

بدوره أكد هانى علام، مدير عام بالشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مديونية قطاع واحد من القطاعات الصناعية لصالح الشركة، بلغت نحو 3.7 مليار جنيه.

بينما قال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، خلال الجلسة العامة بمجلس النواب أمس، إن الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا فى حل العديد من مشكلات المصانع المتعثرة، مشيرا إلى تقدم 871 جهة بما يفيد بتعثرها إلى مركز تحديث الصناعة التابع للوزارة.

أكد أن المركز أجرى مجموعة من الزيارات الميدانية، وأعد دراسات فنية ومالية للمصانع، وتبين إمكانية التعامل مع 135 شركة فقط، وبالفعل تم حل مشكلات 66 مصنعًا، وتبقى 69، سيعمل على حلها شركة مصر لرأس مال المخاطر التى يساهم فيها كل من صندوق تحيا مصر، وشركة أيادى وبنك الاستثمار القومى، ومركز تحديث الصناعة.

من ناحية أخرى قال قابيل أنه جارى التفاوض مع إحدى الشركات الصينية ، لإقامة مجمع للصناعات النسيجية بمدينة السادات على 3 ملايين متر مربع، باستثمارات 2 مليار دولار، من المخطط أن توفر 160 ألف فرصة عمل، وقال أن عدد المصانع التى حصلت على تراخيص صناعية خلال 2016/2017، قد بلغ 255 منشأة، بإجمالى تكاليف استثمارية 2.3 مليار جنيه، وعمالة تتجاوز 51 ألف عامل.