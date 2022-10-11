«صناعة النواب» توافق على مشروع قانون المجلس الأعلى لصناعة السيارات من حيث المبدأ

وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب معتز محمد محمود مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وذلك من حيث المبدأ خلال اجتماعها عصر اليوم الثلاثاء.

و أكد محمد عبد الفتاح المصرى نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية ، أن القانون بمفرده لن يكفي ، مضيفا أن المكون المحلي هو الذي يسيطر على صناعة السيارات في مصر.

وقال المصرى إن الأمم المتحدة أصدرت تقريرا عن الاستثمار المباشر في مصر ذكر أن الاستثمار المباشر كان قرابة 8 مليارات دولار في 2018 ، و إن السعودية والإمارات زاد فيها الاستثمار المباشر والسبب في ذلك يكمن في بعض الإجراءات والتسهيلات في هذه الدول.

وذكر نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن المجلس الأعلى لصناعة السيارات يجب أن يمثل بداخله ممثلين عن التجارة موضحا أن التاجر عنصر أساسيا في عملية الصناعة.

جاءت مناقشة القانون بعد إقراره منذ قليل بمجلس الشيوخ .