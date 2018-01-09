صناعة النواب تهدد باستجواب وزراء المجموعة الاقتصادية

ياسمين فواز:

شهدت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة أحمد سمير، أمس الإثنين، مناقشات لعدد من طلبات الإحاطة الخاصة بدعم الصناعة الوطنية، من خلال إعادة تسعير الغاز لشركات الحديد والصلب المصرية، وتطوير مصنع الشركة القومية للأسمنت.

وطالب النائب عبد الحميد كمال، بإعادة النظر فى تسعير الغاز لشركات الحديد والصلب المصرية ” حكومي وخاص ” وذلك دعما لها وحمايتها من الأغراض من الحديد التركي والصيني والأوكراني، باعتبارها صناعة ثقيلة تساهم فى الإنشاءات والتعمير العقاري وتغذية للصناعات التعدينية المصرية.

و شدد النائب سعد الجمال، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، على ضرورة تطوير شركة حلوان للصلب ومواجهة الفساد بها .

وطالب النائب هيثم الحريري، تطوير مصنع الشركة القومية للأسمنت من أجل وقف نزيف الخسائر بها.

و دعا النائب محمد سليم عطا بضرورة تطوير شركة النقل الهندسية، وقيام اللجنة بزيارات ميدانية لهذه الشركات للوقوف على الواقع .

وأكدت النائبة دينا عبد العزيز، أهمية الاهتمام بتطوير الصناعة فى مصر وفق متابعة وخطة واضحة.

وانتهت اللجنة إلى ضرورة تصعيد الأمر إلي رئيس الوزراء، وطالبوا وزراء الصناعة والبترول وقطاع الأعمال، بضرورة الرد على مطالب اللجنة خلال أسبوع للمتابعة .

و طالب النواب بتصعيد الأمر و تقديم استجوابات موثقة للحكومة، من أجل وقف الخسائر وأهمية دعم الصناعات الوطنية.