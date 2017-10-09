صناعة النواب: تعديل قانون أفضلية المنتج المحلي

أحمد سمير: ضمان حقوق الدولة بتشريعات خاصة للمصانع المتعثرة المطروحة فى البورصةياسمين فوازأكد النائب أحمد سمير، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن اللجنة بصدد مناقشة عدد من مشروعات القوانين الهامة علي رأسها المادة 23 من قانون الصناعة الحالى، بتعميق نسبة المكون المحلى بالصناعات المصرية للتحول من

أحمد سمير: ضمان حقوق الدولة بتشريعات خاصة للمصانع المتعثرة المطروحة فى البورصة





ياسمين فواز

أكد النائب أحمد سمير، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن اللجنة بصدد مناقشة عدد من مشروعات القوانين الهامة علي رأسها المادة 23 من قانون الصناعة الحالى، بتعميق نسبة المكون المحلى بالصناعات المصرية للتحول من الصناعات التجميعية إلى التصنيع والتعمق فى المنتج المحلى، إضافة إلى إستراتيجية صناعة السيارات، مضيفا أن اللجنة تسعي للإنتهاء من مناقشة القوانين السابقة فى أسرع وقت ممكن.

وأشار رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب فى تصريحاته لـ”المال ” إلى أن مشروع تعديل قانون أفضلية المنتج المحلي لإجبار الحكومة على تفضيل المنتج المحلي عالي الجودة، خاصة وأن هناك بعض الوزارات التى لا تلتزم بذلك.

وكشف أن اللجنة غير راضية عن حجم الثروة المعدنية التى تمتلكها مصر وعائدها علينا، قائلا :”غير راضيين عن أن تشكل الثروة المعدنية.5%فقط من الناتج القومى، متابعا :” سنبحث أسباب هذا الانخفاض للحفاظ على ثروات مصر والاستفادة منها.

ولفت سمير إلى أن اللجنة بصدد مناقشة بعض التشريعات الخاصة بطرح بعض المصانع المتعثرة التابعة لقطاع الأعمال في البورصة لضمان حقوق الدولة.