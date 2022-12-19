«صناعة النواب» تطالب بخطة لتقليل الاستيراد وإقرار حوافز للمصنعين

أكد النائب معتز محمد محمود رئيس لجنة الصناعه بمجلس النواب ، أن مشكلة المصانع المغلقة ، لها أهمية أولويه كبرى داخل اللجنة، وأن اعتماد خريطة صناعية متكاملة بات ضرورة لإنقاذ الصناعه المصرية.

وأضاف رئيس صناعة النواب خلال اجتماع اللجنه اليوم ، لمناقشة طلب الإحاطة التي تقدمت به النائبه اميرة ابوشقه بخصوص المصانع المغلقه وخطة وزارة الصناعة والتجارة ، بأن اللجنة تعمل منذ اللحظة الأولي علي دعم المصنعين وتذليل العقبات بالإضافة الي الاستماع إلي رؤية الجهات الحكوميه وخططهم الاستراتيجيه للنهوض بالقطاع الصناعي .

وشدد معتز محمود علي ضرورة إعداد خطة لتقليل والحد من الاستيراد بتوطين الصناعه المصريه، وتوفير العمله الصعبه وان المرحلة القادمة لابد أن تشهد إقرار حوافز تشجيعيه وضريبيه ، حتى يتسني لنا إنقاذ الصناعه الوطنيه.

من جانبها أكدت النائبه اميره ابوشقه مقدم طلب الاحاطة بأن هناك أكثر من 9 آلاف مصنع متعثر طبقا لتصريحات هيئة التنميه الصناعيه , والواضح أن هناك مصانع متعثرة بشدة و المشاكل متداخله وهناك ارتباط وثيق الصله بوزارة النقل وتسعيرة الكهرباء ووزارة البترول .

وتسألت ابوشقه خلال اجتماع اللجنه عن ضرورة إقرار برامج التمويلية من البنك المركزي ، وإقرار مبادرة مع المركزي يكون سعر الفائده فيها 2% تعوض نسبه تراجع الجنيه أمام الدولار.

وشددت أميرة ابوشقة علي ضرورة أن يكون هناك لجنة إدارة أزمات من عدد من الوزارات المعنية للوصول إلي حلول جذرية في هذا الشأن.