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«صناعة النواب» تطالب بخطة لتقليل الاستيراد وإقرار حوافز للمصنعين

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اعتماد خريطة صناعية بات ضرورة لإنقاذ الصناعة الوطنية

«صناعة النواب» تطالب بخطة لتقليل الاستيراد وإقرار حوافز للمصنعين
ياسمين فواز

ياسمين فواز

8:29 م, الأثنين, 19 ديسمبر 22

أكد النائب معتز محمد محمود رئيس لجنة الصناعه بمجلس النواب ، أن مشكلة المصانع المغلقة ، لها أهمية أولويه كبرى داخل اللجنة، وأن اعتماد خريطة صناعية متكاملة بات ضرورة لإنقاذ الصناعه المصرية.

وأضاف رئيس صناعة النواب خلال اجتماع اللجنه اليوم ، لمناقشة طلب الإحاطة التي تقدمت به النائبه اميرة ابوشقه بخصوص المصانع المغلقه وخطة وزارة الصناعة والتجارة ، بأن اللجنة تعمل منذ اللحظة الأولي علي دعم المصنعين وتذليل العقبات بالإضافة الي الاستماع إلي رؤية الجهات الحكوميه وخططهم الاستراتيجيه للنهوض بالقطاع الصناعي .

وشدد معتز محمود علي ضرورة إعداد خطة لتقليل والحد من الاستيراد بتوطين الصناعه المصريه، وتوفير العمله الصعبه وان المرحلة القادمة لابد أن تشهد إقرار حوافز تشجيعيه وضريبيه ، حتى يتسني لنا إنقاذ الصناعه الوطنيه.

من جانبها أكدت النائبه اميره ابوشقه مقدم طلب الاحاطة بأن هناك أكثر من 9 آلاف مصنع متعثر طبقا لتصريحات هيئة التنميه الصناعيه , والواضح أن هناك مصانع متعثرة بشدة و المشاكل متداخله وهناك ارتباط وثيق الصله بوزارة النقل وتسعيرة الكهرباء ووزارة البترول .

وتسألت ابوشقه خلال اجتماع اللجنه عن ضرورة إقرار برامج التمويلية من البنك المركزي ، وإقرار مبادرة مع المركزي يكون سعر الفائده فيها 2% تعوض نسبه تراجع الجنيه أمام الدولار.

وشددت أميرة ابوشقة علي ضرورة أن يكون هناك لجنة إدارة أزمات من عدد من الوزارات المعنية للوصول إلي حلول جذرية في هذا الشأن.

ياسمين فواز

ياسمين فواز

8:29 م, الأثنين, 19 ديسمبر 22