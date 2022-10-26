صناعة النواب تطالب ببروتوكول تعاون بين هيئتي التنمية الصناعية والثروة المعدنية

اكد النائب معتز محمد محمود رئيس لجنة الصناعه بمجلس النواب بأن علاقة البرلمان والحكومة علاقه تكامليه ، لمصلحة البلاد ودعم الخطط الاستثمارية وتقديم التسهيلات للمستثمرين ، مشددا علي ضرورة استغلال دفعه الموتمر الاقتصادي في دعم الترابط بين الوزارات والهيئات.

وأوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالحميد الدمرداش، بشأن المشكلات التي تواجه منظومة استثمار واستغلال الثروة المعدنية الوطنية، وتعدد جهات الاشراف والرقابة وتضارب الإجراءات للحصول على الموافقات والتراخيص وطول مدتها، بحضور خالد الشامي رئيس هيئة الثروة المعدنيه ، بضرورة التنسيق التام مع هيئة التنميه الصناعيه بإعداد خريطه استثماريه عن الكميات المتاحة من المحاجر واماكنها في السوق المحلي ليتم وضعه في الخريطه الصناعية للدولة المصريه .

وطالب معتز محمود بتوقيع بروتوكول تعاون بين هيئة التنمية الصناعية وهيئة الثروة المعدنيه ، لدعم التعاون بين الجهات المعنية.

وشدد على ضرورة إعداد مذكرة بالمعوقات التي تعوق الاستثمار والتي تواجه الهيئة وتعوق عدم تحقيق اعلي عائد من هذا الثروة الغير مستغربه بالشكل الأمثل وعرضها علي اللجنه لحلها .

من جانبه اكد النائب علاء قريطم بان توجيهات الرئيس السيسي في ختام الموتمر الاقتصادي اتسمت بالمكاشفه والمصارحه ووضح بان الدولة لديها خطه كامله للنهوض بالاقتصاد الوطني ، وجميعا وواثقين أن مصر أرض كنوز وارخيرات

وشدد قريطم علي ضرورة التعاون والتكامل بين الهيئات الاقتصاديه لدعم الخطط الاستثماريه والدخول بالمستثمرين المصريين في دعم القطاع واسناد بعض الفرص التي تحتاج الي مستثمر أجنبي نطرحها .

من جانبه أكد خالد الشامي رئيس هيئة الثروة المعدنيه بأن هناك خطه طموحه بإجمالي الناتج المحلي ، وهناك مزيد من الفرص الاستثماريةواستغلال كافه الخدمات المعدنيه صخر مصر الشرقيه وسيناء ووضع مصر علي خريطه التعدين العالمي ، من اجل توطين الصناعات تعمل بالتوازي 2030

واضاف الشامي بان الهيئة اتاحت المعلومات عبر الموقع الاليكتروني وعرض حزم المعلومات والبيانات المتاحه .

ولفت بان الهيئة قامت قامت بالتحول الرقمي من خلال قاعده بيانات متكامله لسهولة الوصول إليها بانشاء بوابه الكترونيه وانشاء منصه الكترونيه بالاضافه الي تحديث خريطه التعدين بما فيها كل المعادن في الصحراء الشرقيه وسيناء ولدينا خطه للنهوض بالرمال البيضاء بمشاركة القطاع الخاص في بعض الخامات المعدنيه منها الفوسفات والرمال البيضاء والرصاص والزنك وقامت بروتوكول مع هيىة المواد النوويه البيئه جامعه القاهره مستورد الخامات ولدينا المواد الطبيعية توصيه .

وشدد رئيس الصناعه في نهاية الاجتماع علي عقد اجتماع بعد قمة المناخ ، للوقوف علي مدي تنفيذ توصيات اللجنه .