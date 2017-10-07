صناعة النواب تضع اللمسات النهائية على مشروع قانون هيئة التنمية الصناعية

استقلال موازنتها وخضوعها لرقابة "المركزى للمحاسبات".. أبرز التعديلاتياسمين فوازتضع لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، اليوم السبت، اللمسات النهائية لمشروع القانون الجديد لهيئة التنمية الصناعية، تمهيدا لوضعه على جدول أعمال الجلسة العامة بعد غد، الإثنين. وأوضح رئيس اللجنة،



استقلال موازنتها وخضوعها لرقابة “المركزى للمحاسبات”.. أبرز التعديلات

ياسمين فواز

تضع لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، اليوم السبت، اللمسات النهائية لمشروع القانون الجديد لهيئة التنمية الصناعية، تمهيدا لوضعه على جدول أعمال الجلسة العامة بعد غد، الإثنين.



وأوضح رئيس اللجنة،أن مشروع القانون سبق وانتهت منه اللجنة في دور الانعقاد المنتهى، وكان التقرير الخاص به مدرجا علي أجندة أعمال الجلسة الختامية،إلا أن الوقت لم يسمح بمناقشته.

وأضاف فى تصريحاته لـ”المال”،أن المشروع يهدف إلى توحيد ولاية هيئة تنمية الصناعية، لتواكب التطورات والمهام التى أضيفت إليها فى الفترة الأخيرة، كما يعمل على تعظيم دورهاللتسهيل على المستثمرين،بتعاملهم مع جهة واحدة “الشباك الواحد”، لإصدار تراخيص المنشآت الصناعية، ويمنح الهيئة الحرية الكاملة فى إنجاز مهامها بعيدا عن البيروقراطية الحكومية.

وأشار إلى أن مشروع القانون يُكمل التعديل الذى سبق وتقدم به النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف “دعم مصر” وتمت الموافقة عليه، بأن يكون للهيئة موازنة خاصة بها،وتكون مسئولة عن بيع الأراضي الصناعية، وقال:”لن تحتاج هيئة التنمية الصناعية إلى الرجوع للحكومة في اتخاذ قراراتها”.



فى سياق متصل، علمت “المال” أن المستشار على دربالة، المستشار القانونى للهيئة، وممثل الحكومة، انتهى أمس من تعديل صياغة ما يقرب من 10 مصطلحات وردت بمشروع القانون، بحضور أعضاء اللجنة الاقتصادية، وأحمد عبد الرازق، رئيس هيئة التنمية الصناعية، ومصطفى عبد الرازق، مستشار الأخيرة للتطوير، وعدد من ممثلى الحكومة.

شملت التعديلات المادة الرابعة عشر من مشروع القانون، لتصبح “تكون للهيئة موازنة مستقلة، تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع السنة المالية للدولة، وتنتهى بنهايتها، وتخضع حساباتها وأرصدتها وأموالها لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، وتودع موارد الهيئة فى حساب خاص أو أكثر بالبنك المركزى المصرى، أو أى من البنوك المسجلة به يحددها مجلس إدارة الهيئة، للصرف منها فى أغراضها، ويتم ترحيل فائض الموازنة من سنة إلى أخرى إلى الحساب الخاص، ويتم الصرف من الحساب بموافقة رئيس الهيئة”.



وجاءت المادة الثامنة عشر لتكون: “يكون للصندوق شخصية اعتبارية مستقلة، ويرأس مجلس إدارة الصندوق رئيس مجلس إدارة الهيئة، ويصدر قرار من الوزير المختص بتشكيل مجلس إدارة الصندوق ونظام العمل به”.

