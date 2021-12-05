«صناعة النواب» تسلم ملفا عن أزمة قطاع النسيج لوزيرة التخطيط

موضحًا أنه تم تقسيم أعضاء اللجنة إلى فريق عمل كل نائب مسؤول عن ملف وقطاع بتقديم دراسة عن مشاكله والحلول المقترحة

قال المهندس معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة في مجلس النواب إن هناك اهتمامًا من الحكومة بالقطاع الصناعي خلال الفترة القادمة، موضحًا أنه تم تقسيم أعضاء اللجنة إلى فريق عمل كل نائب مسؤول عن ملف وقطاع بتقديم دراسة عن مشاكله والحلول المقترحة.

وقام معتز بتسليم ملف عن أزمة قطاع النسيج وحلوله إلى وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد.



وأضاف رئيس لجنة الصناعة في مجلس النواب ،أثناء اجتماع اللجنة بحضور وزيرة التخطيط لمناقشة خطة الـ ١٠٠ إجراء التي وضعتها الحكومة لتحفيز قطاع الصناعة وتنمية صادراته، أن لدينا مشكلة أساسية وهي عدم وجود خريطة صناعية أمام اللجنة ، مشيرا إلي أن اللجنة طالبت وزيرة الصناعة ورئيس هيئة التنمية الصناعية بالخريطة وحتي الان لم تصل للجنة .

وأفاد معتز أن نواب الصناعة طالبوا بإلغاء الضريبة العقارية وتوصلنا إلي اتفاق بعمل دراسة عن عدد من المصانع بحيث يتم دفعها عن القيمة الدفترية ونؤكد لا ضرر ولا ضرار.



وشدد معتز أنه من خلال التنسيق والتخطيط بين المجموعة الاقتصادية ستكون مصر ٢٠٣٠ من أكبر الدول صناعيا ، طالبا بأن تعزف المجموعة الاقتصادية نغمة واحدة بحيث يكون شعارها تطوير الصناعة ، قائلا: نأمل بالتعاون وفض الاشتباك بين الوزرات.



ومن جانبها أشادت وزيرة التخطيط بملف النسيج الذي يتناول المشكلات والحلول، مضيفة أن هذه الدراسة ستساعد كثيرا.



واكدت الوزيرة خلال اجتماع اللجنة أن المرحلة الماضية الدولة كانت تثبت أقدامها ثم بدأت بالصناعة والاستثمار ، كما تم عمل بنية تحتية بكل القطاعات ، موضحة أن الدولة عملت الكثير من أجل انتعاش الصناعة.



وأكدت وزيرة التخطيط أن المجموعة الاقتصادية بها تناسق وتكامل ، مشيرة إلي أن اختلاف الرؤي في بعض الملفات أمر صحي ، قائلة: نعمل علي تعزيز قدرة الاقتصاد المصري إنتاجيا وأكثر المصادر من تحويلات المصريين بالخارج والسياحة.

وافادت الوزيرة أن هناك ميزة كبيرة في مصر أن اقتصادنا متنوع من صناعة لزراعة لاتصالات وتكنولوجيا فهم اساس الاقتصاد القوي.

وشددت الوزيرة أنه تم وضع خطة للإصلاحات الهيكلية ونعمل حاليا علي قاعدة بيانات متكاملة لكل مدخلات الإنتاج مع وزارة الصناعة ، كما تم تشكيل لجنة للنظر في حوكمة اصول استغلال الدولة لان هناك اراضي غير مستغلة، قائلة: القفزة الاقتصادية تاتي من الصناعات الكبري لذلك ندعمها.