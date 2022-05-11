«صناعة النواب» تثمن قرار السيسي باستثناء مستلزمات الإنتاج من «الاعتمادات المستندية»

ثمن النائب محمد سعد عوض الله وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء اجتماعه مع المجموعة الاقتصادية باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها موخراً وذلك بالعودة إلي النظام القديم من خلال مستندات التحصيل.

قائلاً: إن هذا يساعد علي توفير المواد الخام بسرعة وبالتالي تشغيل المصانع بكامل طاقتها والتي عانت الفترة الأخيرة ويساعد أيضا على زيادة الإنتاج وبالتالي تغطية السوق المحلية ، وتحسين الصادرات إلي الخارج بما تمثله من توفير للعملة الصعبة في هذ ا التوقيت.



وتابع وكيل صناعة النواب : إن إستجابة الرئيس السيسي للعودة بالقرار القديم يعكس حرصه علي دعم صناعة وانتظام سلاسل الإمداد مما سيكون له عظيم الأثر في نمو وازدهار الصناعة المصرية.



جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع أمس مع المجموعة الوزارية الاقتصادية لمتابعة إجراءات التعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس وجه باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التى تم تطبيقها مؤخراً على عملية الاستيراد وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل.



جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع المجموعة الوزارية الاقتصادية لمتابعة إجراءات التعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.