«صناعة النواب» تبدأ زيارة ميدانية للغردقة لتفقد المنطقة الصناعية وبحث مشكلات المستثمرين

انطلق صباح اليوم وفد من لجنة الصناعة بمجلس النواب ، برئاسة النائب معتز محمود، في زيارة إلى المدينة الصناعية بالغردقة، لمتابعة التحديات التي تواجه المصنعين والمستثمرين بالمدينة.

ويلتقي وفد اللجنة اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر لبحث معوقات المستثمرين وتحديات الصناعة ويناقش وفد لجنة الصناعة، حجم التحديات والمشاكل التي تواجه المستثمرين والمصنعين.

ومن المقرر أن تبحث لجنة الصناعة بمجلس النواب خلال لقاء مفتوح مع المستثمرين ، توفير المواد الخام وارتفاع الأسعار ومنظومة الترخيص، ومن المقرر أن يحضر مجموعة من التنفيذيين بالجهات والوزارات المختلفة للوصول لحلول جذرية لهذه المعوقات، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لدعم قطاع الصناعة.

ويضم وفد اللجنة النائب معتز محمد محمود رئيس اللجنة ومحمد سعد عوض الله وكيل اللجنة وشحاتة أبوزيد امين سر اللجنة ، والنواب محمد حمدي موسي وخالد القط وعادل عامر ومصطفي بدران.