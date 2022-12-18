صناعة النواب: إلغاء قرار حظر تصدير خردة الاستانلس بقرار وزارى

أعلن أحمد رفعت وكيل وزارة التجارة والصناعة، موافقة الوزير المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة علي إلغاء قرار حظر تصدير خردة الاستانلس، لما سيعوده علي البلاد من نفع عام من توفير العملة الأجنبية.

جاء ذلك بعدما ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء اليوم الأحد، طلب الإحاطة المقدم من النائب شحاته أبو زيد ومحمود عصام بشأن الخسائر المترتبة على قرار وزير التجارة والصناعة رقم 190 لسنة 2022 بشأن حظر تصدير خردة الاستانلس، مما ترتب عليه تكدس الخردة لدى المصانع والمخازن دون أي استفادة للدولة من هذا المنتج غير القابل للاستخدام في السوق المحلي.

أكد النائب محمود عصام، أن تصدير خردة الاستانلس، يساعد البلاد في مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية حيث يساعد فى توفير العملة الصعبة للبلاد، مشيرا إلي أن تكدس خردة الاستانلس بالبلاد دون التصرف فيها بالتصدير للخارج يمثل إهدارا لتلك القيمة الاقتصادية التى يمكن أن تعود للبلاد من وراءها.

ودعا النائب محمود عصام لأهمية النظر في القرار، تعظيما لمثل تلك الموارد التى تساعد في توفير احتياجات الدولة من العملة الأجنبية وبالتالي توفير احتياجات المواطنين.

وقال النائب شحاته أبو زيد، أن خسائر كثيرة على الدولة المصرية جراء قرار وزير التجارة والصناعة رقم 190 لسنة 2022 بشأن حظر تصدير خردة الاستانلس، مما ترتب عليه تكدس الخردة لدى المصانع والمخازن دون أي استفادة للدولة من هذا المنتج غير القابل للاستخدام في السوق المحلية، مشيرا إلى أن أصحاب الشأن تقدموا بعديد من الشكاوى فى هذا الملف وتم التحرك ميدانيا معهم على أرض الواقع للتأكد منها وهو ما ثبت صحتها ، حيث قام النائب شحاته أبو زيد بعرض صور من تراكم الخردة بالمخازن.

ولفت النائب شحاتة أبو زيد إلى أن وقف التصدير لهذه الخردة يؤثر بالسلب على الدولة المصرية وخاصة على مستوى توفير العملة الصعبة كما أن وزارة الصناعة تحصل رسم على التصدير وبالتالى لماذا يتم وقفه ، مشيرا إلى أن كل هذه الخسائر تمثل إشكالية تتطلب مراجعة أوضاع هذا القرار وفك الحظر خاصة أنه لا توجد أى مصانع بمصر تسفيد من هذه الخردة ومن ثم تداعيات سلبية كبيرة جراء وقف تصديرها.

من جانبه، أعلن أحمد رفعت وكيل وزارة التجارة والصناعة، خلال الاجتماع موافقة الوزير المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة علي إلغاء قرار حظر تصدير خردة الاستانلس، بعد دراسة طلب الإحاطة المقدم، وفي ظل ما سوف يعود علي البلاد من نفع عام بتوفير العملة الأجنبية.

وأشاد أعضاء اللجنة بقرار الوزارة بالسماح بتصدير خردة الاستانلس، مشيرا إلي أن ذلك سوفر للدولة ملايين الدولارات من حصيلة التصدير مثمنين التعاون المثمر بين وزارة التجارة والصناعة بقيادة الوزير أحمد سمير وأعضاء مجلس النواب بهدف تحقيق المصلحة العامة للدولة.