«صناعة الملابس» تنظم ورشة عمل للتعريف بإجراءات ونظام التصدير الجديد إلى السعودية

قال الدكتور محمدعبد السلام، رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية إن الغرفة تسعى إلى مساعدة الشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر لزيادة صادراتها

نظمت غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية باتحاد الصناعات ورشة عمل للتعريف بإجراءات ونظام التصدير الجديد إلى المملكة العربية السعودية، والذي من المقرر العمل به خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال الدكتور محمدعبد السلام، رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية إن الغرفة تسعى إلى مساعدة الشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر لزيادة صادراتها وتعريفها بالإجراءات الجمركية إلى كافة دول العالم طبقا لمعايير ومواصفات كل الدول .

وأضاف فى بيان له اليوم، أن الغرفة تتعاون مع كافة الجهات والقطاعات الحكومية لتوفير المناخ والظروف التي تساعد المصانع علي زيادة صادراتها بالجودة المطلوبة .