صناعة المركبات الكهربائية بالمملكة المتحدة فى ورطة

على الرغم من تأخير تطبيق الحظر المفروض على بيع السيارات الجديدة التى تعمل بالبنزين والديزل من عام 2030 إلى عام 2035، لا يزال يتعين على شركات صناعة السيارات فى المملكة المتحدة تحقيق أهداف تسويق الكهربائية دون تغيير بدءًا من يناير المقبل، حسبما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.

وذكر الإعلان الأصلى لحكومة المملكة المتحدة فى نوفمبر 2020، الصادر عن رئيس الوزراء آنذاك بوريس جونسون: «بين عامى 2030 و2035، يمكن بيع السيارات والشاحنات الصغيرة الجديدة إذا كانت لديها القدرة على القيادة لمسافة كبيرة بدون انبعاثات (على سبيل المثال، الهجينة الإضافية أو الهجينة الكاملة)، وسيتم تحديد ذلك من خلال التشاور».

وبعد الإعلان عن تمديد الحظر فى وقت سابق من هذا الأسبوع، اتصل مسئولون حكوميون بشخصيات الصناعة لإخبارهم بأن الأهداف المخطط لها ستبقى دون تغيير.

ويشعر القائمون على صناعة السيارات فى بريطانيا بالقلق من أن أهداف مبيعات السيارات الكهربائية أصبحت الآن أكثر صعوبة، لأن التأخير قد يثبط المستهلكين عن اقتنائها.

ويتطلب مخطط مبيعات السيارات الكهربائية فى المملكة المتحدة من صانع السيارات بيع نسبة أعلى من السيارات الكهربائية بشكل تدريجى كل عام.

قالت فاينانشيال تايمز إن الهدف الأولى المتمثل فى %22 من المبيعات بحلول عام 2024 والبالغ %80 لعام 2030 سيظل قائمًا.

ويمكن تعديل الأهداف المؤقتة، بما فى ذلك الهدف الذى يتطلب أن تكون أكثر من نصف مبيعات السيارات الجديدة عبارة عن سيارات كهربائية بحلول عام 2028.

وقالت “فاينانشيال تايمز” إن الوزراء واثقون من أن مرونة المخطط ستمنع الشركات من مواجهة العقوبات.

ومع ذلك، أثارت جمعية مصنعى وتجار السيارات (SMMT) مخاوف بشأن انخفاض طلب المستهلكين على المركبات الكهربائية، مستشهدة بعوامل مثل ارتفاع الأسعار وعدم كفاية البنية التحتية للشحن.

يُشار إلى أنه وفقًا لإحصائيات العام الماضي، شهدت بريطانيا زيادة فى عدد السيارات الكهربائية على الطرقات، بعدما شكلت السيارات الكهربائية واحدة من كل 6 سيارات بريطانية جديدة.

وفى الوقت الذى أشاد فيه الخبراء بإقبال السائقين المتزايد على المركبات النظيفة، قال رئيس جمعية مصنعى السيارات البريطانية وتجارها مايك هاوز إن أمام البلاد طريقًا طويلًا للتخلص نهائيًا من إنبعاثات الكربون.