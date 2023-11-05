«صناعة الشيوخ» توضح أضرار مقاطعة بعض المنتجات على الاقتصاد الوطني

أكد المهندس محمد المنزلاوي وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات بمجلس الشيوخ، أن حملات المقاطعة لبعض المنتجات التي تحمل علامات تجارية عالمية والتي تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لها تأثير سلبي علي الاقتصاد الوطني.

وأوضح المنزلاوي في تصريحات خاصة لـ”المال”، أن المنتجات التي يتم الدعوة لمقاطعتها تصنع داخل مصر ويدخل في صناعتها مدخلات إنتاج مصرية 100%.

وأكد وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن الحاصلين على حق امتياز العلامات التجارية ” الفرنشايز” يعتمدون على عمالة مصرية وما يحدث من دعوات لمقاطعة يؤثر بشكل مباشر على تلك العمالة.

ولفت المنزلاوي إلى أن التأثير الإيجابي لدعوات المقاطعة هو أنها بمثابة رسالة سياسية يعبر بها الشعب المصري عن تضامنه مع غزة، بالإضافة إلى انتعاش بعض العلامات الوطنية الأخرى وزيادة الطلب عليها، مشيرا إلى أن تلك المزايا لا تغطي على السلبيات التي تنتج عن مثل تلك الدعوات.