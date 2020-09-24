صناعة السيارات الأوروبية تفقد 3.6 مليون وحدة خلال النصف الأول بسبب كورونا

فقدت صناعة السيارات الأوروبية (الاتحاد الأوروبى والمملكة المتحدة) نحو 3.6 مليون وحدة بقطاعى الملاكى والمركبات التجارية الخفيفة (حتى حمولة 6 أطنان) خلال النصف الأول من العام الحالى بسبب فيروس كورونا وما فرضه من إجراءات الاغلاق خاصة خلال أشهر مارس وأبريل ومايو.

ووفق بيان صدر حديثًا عن الرابطة الأوروبية لمصنعى السيارات؛ فإن خسائر مصانع السيارات الأوروبية بسبب كوفيد 19 تعادل ما يقرب من %20 من الطاقة الانتاجية فى عام 2019. ورغم تحسن الوضع خلال النصف الثانى من 2020؛ لم تعد الطاقة الانتاجية إلى مستويات ما قبل أزمة كورونا حتى الآن.

وتتباين تأثيرات الأزمة من دولة لأخرى؛ إذ تعتبر ألمانيا عملاق صناعة السيارات الفاخرة الأشد تضررًا من الأزمة بخسارة ما يقرب من 956 ألف وحدة، بما يتجاوز ربع الطاقة الانتاجية المفقودة خلال النصف الأول من العام الحالى أى بحصة %26.5.

وتعتبر إسبانيا ثانى أكبر المتضررين بعد خسارتها 693.8 ألف وحدة؛ بما يقارب %19.3 من الطاقة الانتاجية المفقودة، وتبعتها فى المرتبة الثالثة فرنسا بواقع 381.8 ألف وحدة، تمثل نحو %10.6

أما المملكة المتحدة فتصنف فى المركز الرابع بقائمة أكثر الدول تضررًا بفقدان نحو 311.9 ألف وحدة، تمثل %8.7 من الطاقة الانتاجية المفقودة فى دول الاتحاد الأوروبى والمملكة المتحدة خلال النصف الأول من العام الحالى جراء أزمة كورونا، وتحديدًا فى قطاعى الملاكى والمركبات التجارية الخفيفة.

وجاءت التشيك فى المرتبة الخامسة بخسائر تقدر بنحو 254.6 الف وحدة، تعادل نحو %7 من الطاقة الانتاجية المفقودة، وتبعتها ايطاليا التى خسرت 246.7 ألف وحدة بنسبة %6.9 ثم سلوفاكيا التى خسرت 184.3 ألف وحدة بواقع %5.1

وكان المركز الثامن بقائمة أكثر المتضررين من نصيب بولندا التى فقدت 138.1 ألف وحدة بواقع %3.8، وتبعتها المجر التى هبط انتاجها من السيارات الملاكى والمركبات التجارية الخفيفة بواقع 95.1 ألف وحدة، بنسبة %2.6 ثم رومانيا التى خسرت 90 ألف وحدة بواقع %2.5.

أما السويد ففقدت 67 ألف وحدة بنسبة %1.86 محتلة المركز الحادى عشر بقائمة أكثر الدول تضررًا بوباء كورونا، وتبعتها البرتغال التى خسرت 66.6 ألف سيارة تعادل %1.85 من الطاقة الانتاجية المفقودة.

وفقدت بلجيكا نحو 45.8 ألف وحدة من انتاج السيارات الملاكى والمركبات التجارية الخفيفة خلال النصف الأول من 2020 بما يعادل %1.3 من الانتاج المفقود، محتلة المركز الثالث عشر، وتبعتها هولندا التى خسرت 34 ألف وحدة تعادل %0.94 ثم النمسا التى هبط انتاجها بواقع 32.8 ألف وحدة، بنسبة 0.91%وفنلندا التى تراجعت صناعتها بواقع 25.5 ألف وحدة، بنسبة %0.71 كما تراجع انتاج سلوفينيا بواقع 25.3 ألف وحدة تعادل %0.70.