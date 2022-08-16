«صناعة الحبوب»: توريد أكثر من 4 ملايين طن قمح حتى الآن

أعلنت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية برئاسة طارق حسانين، أنه رغم الأزمة التي تشهدها دول العالم نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية من استلام أكثر من 4 ملايين طن قمح من المزارعين حتى الآن في الموسم الحالي.

وقال حسانين، إن الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية نجحت في اتخاذ خطوات استباقية من أجل تأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الأساسية، خاصة القمح المخصص في إنتاج الخبز المدعم.

القمح

وإشار إلى اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتلك القضية والتى تعد أولوية مما أدي إلى عدم حدوث أي أزمات في الأسواق، في الوقت الذى شهدت فيه كبرى الدول نقصا في السلع والمنتجات الغذائية طوال جائحة كورونا وأيضا خلال أزمة الحرب الروسية الأوكرانية.

وأوضح عبد الغفار السلامونى نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أن موسم القمح هذا العام مبشر بالخير نتيجة توجيهات القيادة السياسية وحرصها على دعم المزارعين.

وأضاف أن التيسيرات التي اتخذتها وزارة التموين في صرف مستحقات المزارعين أولا بأول ساهمت في زيادة معدلات توريد القمح المحلى مقارنة بالعام الماضى إضافة إلى نجاح وزارة التموين فى توفير كافة السلع الغذائية.

وأكد أن ذلك يأتي على خلفية الخطط الاستباقية التى اتخذتها لتوفير المنتجات منذ جائحة كورونا حتى خلال الأزمة العالمية الأخيرة حرب روسيا وأوكرانيا بما أدي لتوفير الحماية اللازمة بتوفير كافة السلع الغذائية والأساسية للمواطنين طوال الوقت.

وأوضح عبد الغفار أن التوسع في إنشاء الصوامع الحديثة ضمن المشروع القومي للصوامع أدى إلى زيادة السعة التخزينية للأقماح والحد من الكميات التى كانت تهدر بسبب سوء التخزين فى شون ترابية مكشوفة.

وكان يصل نسبة الهدر إلى حوالى 10%، لافتا إلى أن مخزون القمح لدى وزارة التموين حاليا يقرب من 7 أشهر، مما يؤكد نجاح الحكومة في الوصول إلى بر الأمان من خلال توفير كافة السلع الأساسية للمواطنين رغم ما تعانيه كبرى الدول من أزمات كبيرة في السلع الغذائية.