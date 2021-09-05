صناعة الحبوب تعلن إجراء مناقصة جديد لتوريد الأرز الأبيض لصالح التموين

أعلنت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، عن أنه سيتم إجراء مناقصة جديدة لتوريد الأرز الأبيض المحلى لصالح وزارة التموين، لطرحه على بطاقات التموين من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية حتى العام المقبل بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.

وقال طارق حسانين رئيس الغرفة، إن الغرفة مستمرة فى توريد الأرز الأبيض لصالح وزارة التموين، كما أن الأسواق لم تشهد حدوث أي أزمات فى نقص أى سلعة طوال جائحة كورونا . طارق حسانين

وأضاف أنه رغم من أن بعض كبرى الدول شهدت نقصا فى السلع الغذائية إلا أن مصر لم تتأثر، ما يؤكد أن الدولة نجحت في تأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الأساسية، يكفى احتياجات البلاد لفترات طويلة، وأن على المصيلحىُ، وزير التموين، نجح فى توفير كافة السلع الغذائية وتوفيرها للمواطنين، سواء من خلال البطاقات التموينية أو منافذ المجمعات الاستهلاكية المنتشرة على مستوى الجمهورية.

أوضح رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أنه تم الاتفاق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية على إجراء مناقصة جديدة في شهر أكتوبر 2021 .

وأضاف أنه تم الاتفاق على البدء في توريد الأرز المحلى الأبيض المعبأ لصالح هيئة السلع التموينية، اعتبارا من أول نوفمبر المقبل، وأنه من المقرر توريد كميات تتراوح من 30 ألف إلى 40 ألف طن أرز شهريا وحتى نهاية شهر أغسطس 2022.

يأتي ذلك في إطار حرص شعبة الأرز على توفير أى كميات تحتاجها الوزارة وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى في التعاون الكبير من وزير التموين، بعد نجاحه فى توفير وتأمين مخزون من كافة السلع الغذائية الأساسية وتوفيرها للمواطنين على البطاقات التموينية، ومنافذ الشركات التابعة للوزارة .

وأضاف أن شعبة الأرز قامت بتوريد ما يقرب من 240 ألف طن أرز على مدار الأشهر الماضية من إجمالي الكميات المتعاقد عليها من المناقصة الأخيرة، وهى 270 ألف طن، وخلال الشهر الجاري والمقبل.

وأكد أنه سيتم الانتهاء من توريد باقي الكميات المتعاقد عليها، وهى 30 ألف طن ليبدأ اعتبارا من أول نوفمبر 2022 توريد الأرز ضمن المناقصة الجديدة، لافتا إلى أنه من المقرر الحصول على كميات من الأرز المحلى خلال موسم الحصاد الحالي تقترب من 5 ملايين طن أرز شعير، بما يعادل 3 ملايين طن أبيض، وأن الكميات تكفى الاحتياجات حتى أغسطس 2022 .