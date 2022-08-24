صناعة الحبوب: انخفاض سعر طن الأرز الشعير مع توريد المزارعين للتموين

أعلنت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات عن توقعات بانخفاض سعر طن الأرز الشعير، مع بدء توريد المحصول من المزارعين إلى وزارة التموين اعتبارا من الغد وحتى 15 ديسمبر المقبل.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين على توفير الأرز لأصحاب البطاقات التموينية وأيضا طرحه في منافذ المجمعات الاستهلاكية، خاصة بعدما نجحت الوزارة طوال الفترة الماضية في توفير جميع السلع الغذائية وتأمين مخزون إستراتيجي يكفي احتياجات البلاد لفترات طويلة.

الأرز الأبيض

وأكدت الغرفة أن الأسواق المحلية لم تشهد أي أزمة في نقص السلع ، في الوقت الذى عانت فيه كبرى الدول من أزمات كبيرة بسبب نقص السلع الغذائية لديها طوال فترة جائحة كورونا، وأيضا خلال الحرب الروسية الأوكرانية .

وقال طارق حسانين رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، إنه سيتم توريد الأرز الشعير لصالح وزارة التموين بسعر 6600 جنيه لطن أرز الشعير رفيع الحبة و6850 جنيه للطن عريض الحبة ، كما الوزارة حريصة على صرف مستحقات المزارعين أولا بأول .

وأوضح الدكتور رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، أن سعر طن الأرز الشعير في الأسواق شهد انخفاضا بنسبة 10% خلال الأيام الماضية ومع بداية شهر سبتمبر المقبل فإن هناك توقعات بأن تتراوح تخفيضات سعر الأرز من 10 الى 30% نتيجة دخول الموسم الجديد وحصاد المحصول المحلى .

وتوقع شحاته إنتاج كميات من الأرز الشعير هذا الموسم تتراوح من 6 الى 7 ملايين طن شعير بما يعادل حوالى من 3.5 مليون الى 4 ملايين طن أرز أبيض وأن هذه الكمية تكفى احتياجات المواطنين لمدة عام .

وأوضح شحاتة أن مصر لديها فائضا مليون طن أرز أبيض ، كما أن وزارة التموين قامت بتجهيز أكثر من 150 نقطة لاستقبال الأرز الشعير المحلي لهذا الموسم بالمحافظات التي يتم زراعة الأرز فيها مثل “كفر الشيخ والشرقية والدقهلية والغربية ودمياط والبحيرة” وذلك للتسهيل على الموردين.

وأضاف أنه وفقا لقرار وزارة التموين فإنه المزارع ملزم بتوريد طن واحد أرز شعير عن كل فدان مزروع وهو ما يعادل 25% من إنتاجية الفدان لحساب هيئة السلع التموينية، وتستهدف وزارة التموين توريد 1.5 مليون طن أرز شعير لطرحه على بطاقات التموين ومنافذ المجمعات الاستهلاكية وطرحه في السوق المحلية عند حدوث أي أزمات.