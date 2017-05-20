صناعة الجلود تُفاوض 5 بنوك لبيع الأحذية بالتقسيط

على خطى Nike.. وتراجع الطاقة الإنتاجية وارتفاع الأسعار 30%حسام الزرقانى وعمر سالمكشف جمال السمالوطى، ﺭﺋﻴﺲ ﻏﺮﻓﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺠﻠﻮﺩ ﺑﺎﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ، عن مفاوضات بين الغرفة والشركات المصنِّعة للأحذية مع عدد من البنوك العاملة بالسوق المحلية تتيح إمكانية بيع الأحذية بالتقسيط.وكان البنك التجارى الدولى قد

على خطى Nike.. وتراجع الطاقة الإنتاجية وارتفاع الأسعار 30%

حسام الزرقانى وعمر سالم

كشف جمال السمالوطى، ﺭﺋﻴﺲ ﻏﺮﻓﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺠﻠﻮﺩ ﺑﺎﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ، عن مفاوضات بين الغرفة والشركات المصنِّعة للأحذية مع عدد من البنوك العاملة بالسوق المحلية تتيح إمكانية بيع الأحذية بالتقسيط.





وكان البنك التجارى الدولى قد قام فى أبريل الماضى بإطلاق خدمة تتيح ﻟﻠعملاء شراءﺀ ﺃﻯ ﻣﻨﺘﺞ ﺃﺣﺬﻳﺔ Nike ﻣﻦ ﺃﻱ ﻣﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺖ، ﻭﻳﺘم ﺍاﺗﺼﺎﻝ ﺑﻤﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌملاءﺀ 19666، ﺛﻢ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻄﻠﺐ ﺗﻘﺴﻴﻂ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻤﺘﺎﻉ ﺑﺎﻟﺘﻘﺴﻴﻂ.

وأضاف السمالوطى، فى تصريحات، لـ”المال”، أنه يتم التفاوض مع 5 بنوك للمشاركة فى تلك المبادرة، ومن بينها البنك الأهلى، وبنك مصر، متوقعًا إتمام الاتفاق خلال الأيام المقبلة، والتى من شأنها زيادة حركة المبيعات الفترة المقبلة فى ظل حالة الركود الحالية.

ﻭأشار إلى أﻥ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﻘﺴﻴﻂ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎﺕ ﻟﻠعملاء ﺑﺎﻟﻤﺘﺎﺟﺮ ﺍﻟﺘﻰ ﻟﺪﻱ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺗﻌﺎﻗﺪٌ ﻣﻌﻬﺎ ﺪﻭﻥ ﻓﺎﺋﺪﺓ، ﻭﻟﻠﻤﺘﺎﺟﺮ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﻔﺎﺋﺪﺓ ﺑﺴﻴﻄﺔ.

وأوضح السمالوطى أن ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ستسعي ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻌﺪﺓ ﺣﻠﻮﻝ ﻭاﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻉ، ﻻﻓﺘًﺎ إلى ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺸﻤﻞ ﺭﺻﺪ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ ﻭﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺘﺮﻭﻳﺞ ﻹﻧشاءﺀ ﻣﺼﺎﻧﻊ ﺟﺪﻳﺪﺓ، ﻭﺗﺨﻔﻴﺾ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ.

وقال إﻥ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﺗﺸﻤﻞ ﺃﻳﻀًﺎ ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﺇﻧشاءﺀ ﻣﻌﺎﺭﺽ ﺑﻴﻊ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻭﻣﻌﺎﺭﺽ ﺑﻴﻊ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﻧﻊ ﺑﺎﻟﺘﻘﺴﻴﻂ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺤﻘﻖ ﺗﻨﺸﻴﻂ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻷﻋباءﺀ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ.

من جانبه ﻗﺎﻝ ﻳﺤﻴﻰ ﺯﻟﻂ، ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻏﺮﻓﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺠﻠﻮﺩ ﺑﺎﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ، ﺇﻥ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻤﺼﺎﻧﻊ ﺍﻷﺣﺬﻳﺔ ﺗﺮﺍﺟﻌﺖ، وتصل حاليًّا لنحو 60%.

وأوضح زلط، لـ”المال”، أن ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج وتراجع المبيعات أديا إلى تراجع الطاقة الإنتاجية وانعكسا أيضًا على ﻋﺪﻡ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻤُّﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ، ﻣﻤﺎ ﺍﻧﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺼﺎﻧﻊ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ.

وأشار إلى أن أسعار الأحذية ارتفعت بنحو 30% خلال الربع الأول من العام الحالي، وهناك استقرار فى الأسعار خلال الفترة الحالية لمواجهة حالة الركود فى المبيعات.