«صناعة البرلمان» تنتقد غياب وزير التنمية المحلية عن اجتماع فض تشابك الأراضي الصناعية

ووجه برلماني سؤالا إلى موظف التنمية المحلية، قائلا: "هل أنت مفوض من الوزير باتخاذ قرار فيما يخص أزمة فض الاشتباك بشأن الولاية على الأراضي "ورد مندوب الوزارة أنه غير مفوض"

انتقدت لجنة الصناعة في البرلمان، برئاسة النائب معتز محمد محمود رئيس اللجنة غياب وزير التنمية المحلية عن اجتماعها اليوم الثلاثاء.

واستكمل رئيس اللجنة الاجتماع بحالة من الاستياء الشديد بسبب عدم حضور وزير التنميه المحليه وعدم إرسال من ينوب عنه لمناقشة موضوع التشابك والتداخل في الاختصاص بشأن الولاية على الأراضي الصناعية وتخصيصها للأغراض الصناعية بين وزارات: التجارة والصناعة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية.

وقال معتز محمود في بداية الاجتماع أنه سيخاطب رئيس المجلس بسبب هذا التقصير، مؤكدا أنه تأكد من الأمين العام للبرلمان، وأوضح له أنه تم إرسال دعوة لوزير التنمية المحلية بالحضور أو من ينوب عنه.

وتساءل رئيس البرلمان عن الموظف الذي أرسلته الوزارة لحضور الاجتماع ومطالبته بتعريف نفسه، فرد الموظف بأنه مدير عام فوجه معتز محمود سؤالا إلى موظف التنمية المحلية، قائلا: “هل أنت مفوض من الوزير باتخاذ قرار فيما يخص أزمة فض الاشتباك بشأن الولاية على الأراضي “ورد مندوب الوزارة أنه غير مفوض”.