سيـــاســة

«صناعة البرلمان» تنتقد غياب وزير التنمية المحلية عن اجتماع فض تشابك الأراضي الصناعية

ووجه برلماني سؤالا إلى موظف التنمية المحلية، قائلا: "هل أنت مفوض من الوزير باتخاذ قرار فيما يخص أزمة فض الاشتباك بشأن الولاية على الأراضي "ورد مندوب الوزارة أنه غير مفوض"
ياسمين فواز 9:51 م, الثلاثاء, 8 يونيو 21 9:51 م, الثلاثاء, 8 يونيو 21

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انتقدت لجنة الصناعة في البرلمان، برئاسة النائب معتز محمد محمود رئيس اللجنة غياب وزير التنمية المحلية عن اجتماعها اليوم الثلاثاء.

واستكمل رئيس اللجنة الاجتماع بحالة من الاستياء الشديد بسبب عدم حضور وزير التنميه المحليه وعدم إرسال من ينوب عنه لمناقشة موضوع التشابك والتداخل في الاختصاص بشأن الولاية على الأراضي الصناعية وتخصيصها للأغراض الصناعية بين وزارات: التجارة والصناعة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية.

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وقال معتز محمود في بداية الاجتماع أنه سيخاطب رئيس المجلس بسبب هذا التقصير، مؤكدا أنه تأكد من الأمين العام للبرلمان، وأوضح له أنه تم إرسال دعوة لوزير التنمية المحلية بالحضور أو من ينوب عنه.

وتساءل رئيس البرلمان عن الموظف الذي أرسلته الوزارة لحضور الاجتماع ومطالبته بتعريف نفسه، فرد الموظف بأنه مدير عام فوجه معتز محمود سؤالا إلى موظف التنمية المحلية، قائلا: “هل أنت مفوض من الوزير باتخاذ قرار فيما يخص أزمة فض الاشتباك بشأن الولاية على الأراضي “ورد مندوب الوزارة أنه غير مفوض”.

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بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

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