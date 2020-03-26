صناعة البرلمان تنتقد عدم تنفيذ بعض البنوك لقرارات البنك المركزي

كشفت لجنة الصناعة في البرلمان برئاسة النائب محمد فرج عامر، عن تلقيها عدة شكاوي من المواطنين بشأن عدم التزام البنوك بتنفيذ قرارات البنك المركزى، التى أصدرها مؤخرا ضمن إجراءاته لتخفيف الأعباء عن المواطنين فى ظل أزمة فيروس كورونا.

وأكد فرج عامر عدم استجابة عدد من البنوك لقرارات البنك المركزى بشأن تأجيل أقساط القروض وكروت الائتمان لمدة 6 أشهر بسبب “كورونا”، وإلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسوم نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية والمحافظ الإلكترونية لمدة 6 أشهر، كما أتاح الحدود الائتمانية اللازمة لتمويل رأس المال العامل وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات.

وطالب رئيس صناعة البرلمان بضرورة إلزام البنوك بتنفيذ هذه القرارات وإصدار منشورات داخلية بها وإعلان عملائها أيضا، لمواجهة حالة الالتفاف عليها.

كما شدد علي ضرورة توقيع عقوبات على هذه البنوك حال عدم الالتزام أو الالتفاف على هذه القرارات الملزمة.

يشار إلي إعلان البنك المركزى المصرى، تأجيل أقساط القروض وكروت الائتمان لمدة 6 أشهر بسبب “كورونا”، وإلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسوم نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية والمحافظ الإلكترونية لمدة 6 أشهر، وإتاحة الحدود الإئتمانية اللازمة لتمويل رأس المال العامل وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات.