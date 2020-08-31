«صناعة البرلمان» تطالب بمزيد من الحوافز للمستثمرين بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس

طالبت لجنة الصناعة في البرلمان برئاسة المهندس محمد فرج عامر حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بمنح المزيد من الحوافز التشجيعية لإقامة المشروعات الصناعية وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية لإقامة المشروعات الصناعية في مختلف المجالات داخل المنطقة الاقتصادية بقناة السويس.

كما دعت صناعة البرلمان الحكومة إلى الإسراع في تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى التي أصدرها خلال لقائه مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمد يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأكد النائب محمد فرج عامر رئيس لجنة صناعة البرلمان فى تصريحات له الاثنين، أهمية مشروع قناة السويس وانعكاسه الكبير على الاقتصاد المصري.

وأضاف عامر أن المنطقة الصناعية سيكون لها دور كبير للغاية في دعم الاقتصاد المصرى، وجذب الاستثمارات بشكل كبير.

وشدد رئيس صناعة البرلمان على ضرورة تنفيذ رؤية الرئيس السيسي التي طالب فيها بتركيز نشاط المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على توطين الصناعة، ومنح أولوية لإنتاج السلع والمنتجات التى يتم حاليًا استيرادها من الخارج، خاصةً تلك التي تدخل في مكونات الإنتاج بهدف تخفيض حجم الاستيراد.

وأشار فرج عامر إلى أن تنفيذ رؤية الرئيس السيسى بإنتاج السلع والمنتجات التي يتم استيرادها من الخارج سيجعل هذه المنطقة من المناطق الصناعية والاقتصادية العالمية الواعدة، وسيوفر على مصر مليارات الدولارات التى كانت تستورد بها المنتجات والسلع المستوردة.