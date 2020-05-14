اقتصاد وأسواق

صناعة البرلمان تطالب بتأجيل تطبيق التسعيرة الجبرية للمطهرات والكمامات

لضبط الأسواق وحماية المواطنين من جشع بعض التجار واستغلالهم
ياسمين فواز 6:26 م, الخميس, 14 مايو 20 6:26 م, الخميس, 14 مايو 20

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وجهّت الدكتورة إيفلين متى بطرس، عضو لجنة الصناعة في البرلمان ، طلب إحاطة إلى رئيس الوزراء ووزيرة التجارة والصناعة، بشأن تأجيل تحديد أسعار المنتجات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد .

وقالت عضوة البرلمان في طلبها اليوم، “إن الدكتورة نيفين جامع ، وزيرة التجارة والصناعة أصدرت قرارًا أمس بتأجيل العمل بقرار رئيس الوزراء رقم 17 لسنة 2020 لمدة شهرين اعتبارا من 15 أبريل 2020، والخاص بتحديد أسعار المنتجات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنها الكمامات والجوانتيات والكحول والمطهرات وغيرها من المنتجات الواقية لفيروس كورونا.

 وأوضحت عضوة صناعة البرلمان أن التسعير الجبري على المستلزمات الطبية الهدف منه ضبط الأسواق وحماية المواطنين من جشع بعض التجار واستغلالهم، الذين يسعون من وراء كل أزمة تحقيق مكاسب، حتى لو كانت على حساب الوطن والمواطنين، ويقضي تمامًا على ظاهرة السوق السوداء.

ولفتت إلى أن القرار كان ينص على إلزام كافة المتاجر والصيدليات وغيرها من منافذ البيع، بالإعلان عن أسعار المنتجات في أماكن ظاهرة لروادها من المشترين مع حظر حبسها عن التداول سواء من خلال حبسها أو عدم إعلانها للجمهور، أو الامتناع عن بيعها بأي وجه، ويتضمن عقوبات للمخالفين لأحكامه.

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بقلم ياسمين فواز

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