صناعة البرلمان تطالب باستراتيجية متكاملة للاستفادة من الركود العالمي

طالبت لجنة الصناعة في البرلمان برئاسة المهندس محمد فرج عامر، حكومة الدكتور مصطفي مدبولي بوضع إستراتيجية متكاملة خلال هذه الفترة للاستفادة من حالة الركود العالمي الذي ظهر نتيجة تبعات فيروس كورونا، والأزمات التي تواجه الدول في توفير استهلاكها من السلع وخاصة الزراعية.

صناعة البرلمان ترحب بتخصيص مبلغ 100 مليون جنيه إضافية لشركة “مصر للطيران”

واكد رئيس لجنة الصناعة في البرلمان ان قرار مجلس الوزراء بشأن تخصيص مبلغ 100 مليون جنيه إضافية لشركة “مصر للطيران” للشحن الجوي مع مد مظلة مساندة برنامج الشحن الجوي للحاصلات الزراعية الطازجة، يدعم مصر في تصدير المنتجات الزراعية.

ووافق مجلس الوزراء على تخصيص مبلغ 100 مليون جنيه إضافية لشركة مصر للطيران للشحن الجوي مع مد مظلة مساندة برنامج الشحن الجوي للحاصلات الزراعية الطازجة، لتشمل دول الخليج العربي، من خلال الموارد المتاحة لصندوق تنمية الصادرات، وذلك بالتزامن مع بدء موسم تصدير الحاصلات الزراعية.

واشار النائب محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة في البرلمان ، إلي أن هذا القرار من شأنه دعم تصدير مصر للمنتجات الزراعية في هذه الأزمة، وتحقيق نفوذ في أسواق عربية وأوروبية هامة، خاصة مع بدء موسم تصدير الحاصلات الزراعية.

وشدد علي امتلاك مصر الإمكانيات المطلوبة للدخول في أسواق جديدة وزيادة تصديرها لها، بما يدر موارد مالية ضخمة على الاقتصاد المصري، ويضمن له فرصة تواجد مستقبلي في هذا المجال.

قطاع المقاولات قريبا ضمن مبادرة المركزي لدعم الصناعة والزراعة

صرح طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى بأنه سيعرض على مجلس إدارة البنك خلال اجتماعه الأسبوع المقبل، إضافة قطاع المقاولات لمبادرة الـ 100 مليار جنيه لتمويل الصناعة والزراعة بفائدة 8 % متناقصة.

وقال عامر في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط إنه يسعى لتوسيع قاعدة الاستفادة من مبادرة دعم الصناعة والتصنيع الزراعي، من خلال إضافة قطاع المقاولات الذي تأثر أيضا بالأوضاع الحالية الناتجة عن تداعيات فيروس كورونا.

وأضاف أن المقاولات يعد من القطاعات المهمة فى الاقتصاد المصري، ويجب مساندته، وهو ما دعا الى التفكير في إضافته إلى مبادرة الـ 100 مليار جنيه.

البنك المركزي يدعم الصناعة بـ 100مليار جنيه

وكان البنك المركزي المصري قد أعلن في ديسمبر الماضي عن مبادرة لدعم الصناعة بقيمة 100 مليار جنيه بفائدة 10 % متناقصة قبل أن يعود في مارس الماضي لخفض الفائدة إلى 8 % وإضافة قطاع التصدير الزراعي للمبادرة أيضا في ضوء الاجراءات التي اتخذها المركزي لدعم الاقتصاد المصري في مواجهة تداعيات فيروس كورونا.

ويصل حجم المبادرات التي أطلقها البنك المركزي قطاعات الاقتصاد المصري المختلف إلى أكثر من 700 مليار جنيه، منها نحو 360 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة ، والمتوسطة و100 مليار جنيه لدعم الصناعة والزراعة ، بجانب 100 مليار جنيه لدعم القطاع العقاري، 50 مليار جنيه منها للمطورين العقاريين والـ 50 مليار الأخرى لدعم التمويل العقاري لمحدودي الدخل ، بجانب مبادرات أخرى لدعم قطاع السياحة وإسقاط الديون عن المصانع المتعثرة وتأجيل سداد أقساط القروض وغيرها من المبادرات.