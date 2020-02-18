“صناعة البرلمان” تطالب الحكومة بحل مشاكل المستثمرين

جددت لجنة الصناعة فى البرلمان مطالبها لحكومة الدكتور مصطفي مدبولي بتلبية مطالب المستثمرين الخاصة بإعادة النظر في أسعار الطاقة الموجه للمصانع ، وجدولة ديون بعض المستثمرين فيما يخص الفواتير المتأخرة وعدم قطع التيار الكهربي عن المصانع.



و أكد النائب سمير البطيخي عضو لجنة الصناعة في البرلمان أن وزير الكهرباء وعد فى لقاءه الأخير مع اللجنة برفع مطالب المستثمرين إلي رئيس الوزراء والمجموعة الاقتصادية، مضيفا أن الوزير وعد بعدم قطع التيار الكهربائي عن المصانع في حالة التأخر عن سداد الفواتير المستحقة الا في حالات بعينها.

وقف إحالة الشيكات للنيابة ..أبرز المطالب



وأشار عضو لجنة الصناعة في البرلمان في تصريحاته لـ”المال” إلي مطالبة المستثمرين ببحث جدولة مديونياتهم لدي الكهرباء ، بالإضافة إلي وقف إحالة الشيكات الخاصة بالفواتير والتي تم رفضها إلي النيابة، دعما لقطاع الصناعة الذي يعاني في الفترة الاخيرة من وجود العديد من المعوقات وأبرزها ارتفاع أسعار الطاقة .

وزير الكهرباء يكشف أمام البرلمان التكلفة الحقيقية للكيلو وات

يشار إلى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء ، سبق وأعلن أمام النواب أن تكلفة تخفيض سعر الكهرباء الموجهة للمصانع 10 قروش للكيلو وات يكلف قطاع الكهرباء ما بين 6 -10 مليارات جنيه، مما يدفع الوزارة إلى التحرك في حدود ضيقة لتحقيق مطالب المستثمرين.

وأوضح أن الاستهلاك المنزلي أعلي من الصناعي في مصر، وهو عكس ما هو متعارف عليه في العالم كله. و أن الاستهلاك المنزلي في العالم 20% والصناعى 50%، مشددا علي أنه كلما زاد استهلاك الصناعة كلما يقل الدعم الموجه للاستهلاك المنزلي لأن نسبتهم ستقل. وأكد الوزير أن تخفيض الاستهلاك للصناعة سيؤثر على خطة الدولة الخاصة بمشروعات شبكات النقل.

وشدد على أن الدولة لا تستطيع تقديم دعم كامل للكهرباء إلا في حدود 4 مليارات جنيه، لذا قامت وزارة المالية بدعمهم بـ16.5 مليار جنيه توجه لزيادة رأس المال الشركة القابضة للكهرباء.