اقتصاد وأسواق

صناعة البرلمان تبحث وضع استيراتيجية واضحة لمنع تداخل الوزارات

تنفيذ هذه الآليات يجعل مصر في 2030 من أفضل 30 دولة في مستوى الصناعة
ياسمين فواز 7:33 م, الأحد, 14 فبراير 21 7:33 م, الأحد, 14 فبراير 21

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كشفت لجنة الصناعة في البرلمان، برئاسة النائب معتز محمد، عن أن هناك مساع لوضع استراتيجية واضحة للصناعة وآلية لمنع التداخل بين الوزارات، يأتي ذلك لتشجيع الصناعات المربحة، وضمن
أولويات اللجنة الفترة المقبل.

وأكد رئيس لجنة الصناعة في البرلمان، أنه حال تنفيذ هذه الآليات سوف تكون مصر في 2030 من أفضل 30 دولة في مستوى الصناعة، لأن الجزء الصعب هو التعامل، لا سيما أن هناك بنية تحتية وطرق ومصانع ينقصنا فقط التنسيق بين الجهات .

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وأشار رئيس لجنة الصناعة في البرلمان، خلال اجتماع اللجنة اليوم، إلى أنه لا بد من إقرار مستهدف بحجم ونوعية الصادرات اللي ممكن أن تستهدفها، ومدى توافر المواد الخام ولفت إلى أن حجم الصادرات بلغ 23 مليار دولار المستهدف 100 مليار دولار .

وطالب معتز محمود بضرورة تشجيع المستثمرين على الاستثمار في هذه الصناعات، ضاربا المثل بسوق المسبوكات في مصر، الذي ينتج 50 ألف طن، بينما المانيا تنتج 5 ملايين و300 طن، ويصل سعر 20 ألف طن إلى مليار دولار، وزيت الطعام نستورد مليون و400 ألف طن زيت بإجمالي 600 مليون دولار، مشددا علي ضرورة التفكير خارج الصندوق .

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بقلم ياسمين فواز

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